Темпы уборки картофеля на треть выше прошлогодних

Несмотря на поступление отечественного картофеля, в торговых сетях по-прежнему преобладает импортный Pixabay

Темпы уборки картофеля на сегодняшний день выше прошлогодних, к середине июля накопано 240 тыс. т, что на 36% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (+64 тыс. т), сообщил Минсельхоз. Наибольшие объемы собраны в Астраханской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. Также работы активно ведутся в новых регионах, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и Крыму.



Уборка раннего картофеля в России вошла в активную фазу, подтвердил «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Прежде всего, в южных регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Астраханской областях, — поясняет эксперт. — Более того, полторы недели назад подключилась к уборке раннего картофеля и Брянская область. Хотя это аномально ранняя уборка для региона, но она была ожидаема. В центральной части России была очень теплая погода в конце марта — начале апреля. Местные картофелеводы воспользовались этим “окном” и успели тогда посадить порядка 2 тыс. га. И сейчас идет уборка этих ранних посадок». Ожидается, что в ближайшие полторы недели ранняя уборка начнется и в других регионах Центра, включая Тульскую и Московскую области.



Начало уборки приводит к снижению оптовых цен на картофель по всем регионам. Производители, ориентированные на среднеспелые и поздние сорта, по информации Картофельного союза, несколько обеспокоены, так как уже ранний урожай отрицательно влияет на рыночную конъюнктуру. Если в начале лета цена раннего картофеля с поля составляла около 70 руб./кг, то сейчас она упала до 20-22 руб./кг, а отдельные партии продаются еще дешевле. Для многих производителей это ниже себестоимости, из-за чего некоторые даже приостанавливают уборочные работы.



Красильников подчеркивает, что в южных регионах уборка осложняется аномально высокими температурами, достигающими 40-50 градусов выше нуля. Это вынуждает картофелеводов работать в ограниченное время — с 4 до 10 утра, что сказывается на темпах уборки. Также возникают дополнительные затраты на промежуточное хранение и логистику.



Кроме того, погодные условия в этом сезоне остаются нестабильными: высокие температуры чередуются с переувлажнением, что провоцирует развитие болезней растений и увеличивает затраты на их защиту. Некоторые поля сейчас недоступны для техники из-за переувлажнения почвы, что создает дополнительные риски для будущего урожая.



Еще одной проблемой для картофелеводов стали задержки с экспортом раннего картофеля. «Одним из основных способов снять напряжение с рынка был экспорт, прежде всего в государства постсоветского пространства, в частности, в Казахстан или Беларусь, но, по нашим данным, регулятор только на этой неделе приступил к оформлению документов на экспортные партии. К сожалению, это уже несколько запоздало, так как тот же Казахстан, который с нетерпением ждал наш ранний картофель, уже в конце этой — начале следующей недели приступают к уборке своего раннего картофеля. Это снижает шансы российских производителей на реализацию продукции за рубежом», — подчеркивает Красильников.



На внутреннем рынке ситуация также остается сложной. Несмотря на поступление отечественного картофеля, в торговых сетях по-прежнему преобладает импортный — из Египта и Израиля, причем не всегда высокого качества, например, зачастую можно встретить на полках проросшие клубни. В Сибири и на Дальнем Востоке доминирует китайский картофель. В итоге российский ранний картофель пока не присутствует на российских полках в достаточном объеме.



Картофельный союз продолжает переговоры с Минсельхозом, Минпромторгом и торговыми сетями о переходе на долгосрочные контракты с фиксированным ценовым коридором на российский картофель, в том числе, его ранние сорта. По информации Красильникова, агроведомство уже рекомендовало ритейлу активнее поддерживать отечественных производителей.



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