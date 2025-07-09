Минпромторг и торговые сети предложили установить «вилку» цен на социально значимые товары

Меры по регулированию рыночных цен на овощи и картофель могут закрепить на законодательном уровне Д. Абрамов / Ведомости

Минпромторг и торговые сети предлагают установить механизм, фиксирующий диапазон цен от минимальной до максимальной («вилку» цен) не только на овощи «борщевого» набора, но и на социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов ритейлеров с поставщиками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие продукты подвержены существенным ценовым колебаниям в силу сезонного фактора, возможных неурожаев и так далее, отметили в министерстве.



Целью такого механизма будет создание условий, при которых сельхозпроизводители будут иметь гарантированную рентабельность и смогут планировать свои вложения в дальнейшее выращивание урожая за счет долгосрочных контрактов. «Торговым сетям это позволило бы заключать долгосрочные контракты с производителями с пониманием цены наперед», — пояснили в Минпромторге.



В июне статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов в интервью «Российское газете» рассказывал, что министерство не видит предпосылок для введения регулирования цен на определенные товары: действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации. Среди инструментов, которые позволяют стабилизировать цены, он в частности назвал долгосрочные контракты между поставщиками и торговлей, а также агроконтракты.



Накануне пресс-служба Минсельхоза по итогам совещания главы ведомства Оксаны Лут с представителями Минпромторга, ФАС, отраслевых союзов и бизнеса также сообщила, что меры по регулированию рыночных цен на овощи и картофель могут закрепить на законодательном уровне. С увеличением поставок отечественной продукции на рынок в период сбора урожая ожидается снижение цен на овощи и картофель. При этом важно сохранять рентабельность сельхозпроизводителей, отмечается в сообщении. Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка, уверены в ведомства. Уточняется, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Производители поддержали данную инициативу, добавляет агроведомство.



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