ФАС ожидает снижения цен на плодоовощную продукцию с поступлением нового урожая Е. Разумный

Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен на определенные товары: действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации, сказал в интервью «Российское газете» статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов. Если ситуация с ценами резко изменится в негативную сторону, то некоторые меры регулирования могут потребоваться, однако они не обязательно будут связаны с ограничением наценок, добавил он. Среди инструментов, которые позволяют стабилизировать цены, замминистра назвал долгосрочные контракты между поставщиками и торговлей, агроконтракты и добровольные обязательства ритейлеров по сдерживанию цен.



В то же время, по словам Чекушова, сейчас нет значительных рисков роста цен со стороны производителей, поскольку подходит время поступления на рынок нового урожая. Минпромторг совместно с Минсельхозом еженедельно встречаются с участниками рынка и анализируют статистику, отметил чиновник. Важно сохранить стабильность цен в течение долгого времени, но так, чтобы такой подход устраивал и производителей, позволяя им зарабатывать, «не задирая цены», добавил он.



«Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи “борщевого набора” с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров, — рассказал Чекушов. — Вопрос требует обсуждения, безусловно. Очевидно, что устанавливать одну единую цену на весь год невозможно. Но вот если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет “вписываться” в течение года под гарантированный объем поставки — это будет интересно как поставщику, так и торговле». Минимальные отпускные цены, по словам чиновника, должны обеспечивать производителю «нормальную рентабельность в любом регионе, где создается или выращивается этот товар».



Ранее глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах Антимонопольного форума отметил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными — там тысячи производителей, с которыми не может проводиться антимонопольная работа, пишет РИА «Новости». При этом ведомство следит за наценками торговых сетей, «но они там минимальные». ФАС ожидает снижения цен на плодоовощную продукцию с поступлением нового урожая, который заменит более дорогой импорт. При этом динамика цен во многом будет зависеть от объема производства, обратил внимание Шаскольский, напомнив, что, например, по картофелю в прошлом году он «был обычный», тогда как в 2023-м — рекордный.



В конце апреля ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания, а также торговых сетей и потребителей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить регулирование цен и предельно внимательно оценивать влияние таких мер. Все участники продовольственной цепочки «от поля до прилавка» считают такой подход не только неконструктивным, но и объективно вредным в сложившейся социально-экономической и политической ситуации. Дальнейшее расширение регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости может привести «к нарушению баланса спроса и предложения, стагнации развития сельского хозяйства и пищевой промышленности», предупреждали отраслевые объединения.



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