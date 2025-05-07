Правительство не поддержало идею введения «ценовых коридоров»

Ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания просили не вводить регулирование цен и предельно внимательно оценивать влияние таких мер Е. Егоров

Правительство не поддержало предложение депутатов наделить кабмин обязанностью устанавливать так называемые «ценовые коридоры» - минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые товары, пишет «Российская газета». В отзыве правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что кабмин уже рассматривал похожие законопроекты, и замечания в отзывах к ним по-прежнему актуальны.



В феврале депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили усилить госрегулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. «Ценовые коридоры» нужны для оперативного сдерживания ценовых колебаний при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней, поясняли авторы законопроекта. Устанавливать предельно допустимые розничные цены предполагалось на срок не более 90 календарных дней.



Сейчас правительство может устанавливать предельные розничные цены на 90 дней, если в течение 60 дней подряд на территории одного или нескольких регионов розничные цены на социально значимые товары повышаются на 10% и более процентов с исключением сезонного фактора. Законопроект предполагает, что правительство будет регулировать предельные цены в случае их скачка, а не повышения в течение двух месяцев. Авторы инициативы поясняли, что введение «ценовых коридоров» на срок не более 60 дней станет инструментом для оперативного сдерживания ценовых колебаний, вызванных ажиотажным спросом, спекулятивными действиями или краткосрочными сбоями в цепочках поставок.



В конце апреля ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания, а также торговых сетей и потребителей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить регулирование цен и предельно внимательно оценивать влияние таких мер. Все участники продовольственной цепочки «от поля до прилавка» считают такой подход не только неконструктивным, но и объективно вредным в сложившейся социально-экономической и политической ситуации. Дальнейшее расширение регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости может привести «к нарушению баланса спроса и предложения, стагнации развития сельского хозяйства и пищевой промышленности», предупреждали отраслевые объединения.



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