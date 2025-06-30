Health & Nutrition расширяет программу фудшеринга

Ежегодно H&N оказывает поддержку более чем 1 млн человек М. Стулов / Ведомости

Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия»), один из ведущих российских производителей молочной продукции и напитков на растительной основе, сообщила, что расширяет программу фудшеринга. За прошлый год компания передала на благотворительность 419 т молочной продукции, с начала года — более 161 т в 17 регионах. Ежегодно H&N оказывает поддержку более чем 1 млн человек. За последние месяцы было запущено несколько крупных совместных программ с партнерами, направленных на поддержку ветеранов и семей с детьми, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах.



H&N провела рабочую встречу с участием представителей Минпромторга, Х5 Group, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» для определения и снятия барьеров, препятствующих развитию системы перераспределения продовольствия в интересах наиболее уязвимых слоев населения, что можно реализовать только через плотное взаимодействие бизнеса, государства и НКО.



Взаимодействие с различными НКО позволяет компании не только минимизировать экологический след, но и вносить вклад в решение проблемы продовольственной безопасности и укрепление местных сообществ, отмечается в ее сообщении. Благотворительный фонд «Банк еды “Русь”», один из ведущих партнеров Health & Nutrition в реализации фудшеринговых программ, через свой распределительный центр обеспечивает быструю адресную доставку молочной продукции нуждающимся.



«Для Health & Nutrition фудшеринг — не просто благотворительный проект, а вклад в устойчивость пищевой цепочки: мы стремимся перенаправлять качественные, но нереализованные продукты на нужды людей, сокращая пищевые отходы и укрепляя социальную ответственность бизнеса, — подчеркнул гендиректор компании Якуб Закриев. — Мы ценим наше партнерство с другими участниками рынка, НКО и государством, которые помогают нам систематизировать эту работу, обеспечивать быструю и качественную доставку продукции тем, кто действительно в ней нуждается».



В сентябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что правительство в целом поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене НДС на продукты, которые передаются гражданам по системе фудшеринга, при условии доработки этой инициативы до ее внесения в Госдуму. Сейчас в России отдавать продукцию на благотворительность невыгодно, потому что бизнес должен заплатить 20% НДС. «Вместо этого нормальная еда выкидывается на свалки», — отмечал Метелев. В ходе прошедшего недавно Петербургского международного экономического форума депутат сказал ТАСС, что надеется, что закон начнет работу уже с 1 января 2026 года. «Важнейший законопроект. Миллионы людей смогут получить помощь благодаря ему», — подчеркнул он. Также он уточнял, что в конечном тексте законопроекта о фудшеринге остался закрытый перечень продуктов, в частности это фрукты, овощи, макароны, хлеб, детское питание, питание для больных диабетом. «Мы туда предлагаем добавить тушенку, сахар и подсолнечное масло», — сообщил Метелев.



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