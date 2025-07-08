Квоты на импорт семян подсолнечника в посевную 2026 года могут не потребоваться

Еще четыре года назад доля отечественных семян подсолнечника была на уровне 22-25% Pixabay

Доля отечественных семян подсолнечника для посевной 2025 года составила около 70%, хотя еще четыре года назад она была на уровне 22-25%, из которых только 12-15% — гибриды, рассказал «Российской газете» начальник аналитического отдела Ассоциации «Национальный семенной альянс» Михаил Самусь. Сейчас при неизменной доле сортовых семян гибриды отечественной селекции превышают 50%, отметил он. «Для современного сельского хозяйства это имеет большое значение, так как гибриды при интенсивном земледелии показывают более высокую урожайность», — отметил он.



По предварительным расчетам, в следующем году Россия будет обеспечена семенами подсолнечника отечественной селекции на 90-95%, что выше порогового значения Доктрины продовольственной безопасности, сравнил Самусь. По его словам, при такой обеспеченности в посевную кампанию 2026 года квоты на импорт семян подсолнечника не потребуются.



Доля семян кукурузы российской селекции превысила 60%, также начала улучшаться ситуация с семенами сахарной свеклы: если четыре года назад доля отечественных семян составляла всего 2-3%, то в этом году она достигла 20%, план на 2026-й — 40%, привел данные Самусь. Что касается картофеля, то, хотя аграрии и обеспечены отечественным семенным материалом, доля именно российских сортов составляет всего 5-10%. Современные конкурентоспособные селекционные достижения у нас есть, но их требуется внедрить в производство, добавил эксперт.



Накануне в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журнала Поле.РФ, председатель совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач сказал, что объединение выступает за разумные фитосанитарные ограничения на ввоз импортных семян. «Хотя любые ограничения, которые появляются при ввозе, болезненно воспринимаются всеми, в том числе и членами Национального семенного альянса», — отметил он, обратив внимание, что, например, предложение семян овощей российской селекции пока недостаточное. «Если по кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле мы увеличиваем объем производства и есть, чем замещать, то по овощным культурам ситуация не такая однозначная и нужно много работать, чтобы с этим разобраться», — сказал Лобач.



Доля семян отечественной селекции в 2024 году выросла до 67,6% с 62,5% в 2023-м, сообщал Минсельхоз по итогам Всероссийского совещания Госсорткомиссии. К 2030 году планируется достичь 75% самообеспеченности. Этому должен способствовать федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». По прогнозу аналитического центра компании Ruseed, при сохранении текущих темпов развития семеноводства, к 2035 году Россия может стать заметным игроком на глобальном рынке, встав в один ряд с нынешними лидерами: Нидерландами, Данией и США.



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