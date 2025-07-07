Эксперт: ФГИС «Семеноводство» необходима для прозрачности рынка семян

Эффективность в части обеления работы рынка значительно превысит затраты на внедрение системы Pixabay

ФГИС «Семеноводство» необходима для обеспечения прозрачности рынка семян, рассказал председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач на организованной объединением пресс-конференции, посвященной первым результатам работы системы. Он подчеркнул, что внедрение систем прослеживаемости в сельском хозяйстве является критически важным для повышения эффективности и прозрачности, выявления фальсификата и оптимизации планирования производства.



«С увеличением объема производства сельхозпродукции и изменением технологий, которые становятся все более эффективными, есть необходимость более детального учета тех работ, которые происходят на земле сельхозназначения», — отметил Лобач. ФГИС «Семеноводство» позволяет увидеть, какие семена высеваются, а значит, участникам рынка становится проще планировать сельхозпроизводство, чем, по информации альянса, большинство небольших хозяйств почти не занимаются, аргументируя такую стратегию тем, что нет понимания ценовой конъюнктуры.



Так как внедрять ФГИС «Семеноводство» начали недавно, идет ее постоянная доработка. «Как только система начала работать, стали поступать вопросы, на которые не всегда находился быстрый ответ. Всего мы как Национальный семейный альянс собрали 178 вопросов», — рассказал Лобач. Многие из них были связаны с определенными трудностями, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители при работе в системе. Постепенно альянс отвечал на такие вопросы, в том числе через взаимодействие с разработчиками программ.



Часть вопросов относилась к категории, связанной с работой на рынке семян. «Все вопросы одномоментно не решишь, поэтому наша ассоциация выбрала для себя 10 самых насущных — пять “красных” и пять “оранжевых”, — отметил глава альянса. — К первым относятся те решения, которые приводят к остановке юридического оформления семян, по сути, к остановке их производства. И на них мы сосредоточились». К «красным», пояснил эксперт, относятся вопросы, связанные с включением в государственный реестр родительских форм гибридов, которые собственники или оригинаторы зачастую не вносили в реестр. Нужно было в срочном порядке решать, что делать в таких ситуациях. Сейчас альянсу уже удалось решить вопрос включения в реестр родительских линий. Кроме того, установлен переходный период по предоставлению заявок на апробацию семян — в этом сезоне сохранилась возможность предоставления таких заявок на бумажном носителе в случае, когда не получилось подгрузить их в систему, уточнил Лобач.



Эффективность в части обеления работы рынка значительно превысит затраты на внедрение системы, уверен он. «Мы сталкиваемся с тем, что, например, товарное зерно кукурузы подрабатывалось и реализовывалось как семена. Кроме того, резко возрастали объемы производства. Например, мы отмечали случаи, когда при выходе семян с одного гектара кукурузы 2,5 т, у отдельных поставщиков объемы продаж семян культуры достигают 8-10 т/га», — поделился Лобач. С помощью ФГИС «Семеноводство» такие несоответствия легко проследить.



Глава альянса также добавил, что российские производители семян готовы производить качественную продукцию для обеспечения продовольственной безопасности и снижения зависимости сельхозпроизводителей от импорта. Так, производители семян подсолнечника и сахарной свеклы идут в предгорные районы, раскорчевывают земли сельхозназначения, чтобы обеспечить качество семян сопоставимое с иностранными компаниями, поделился Лобач.



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