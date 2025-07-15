Депутаты предлагают установить минимальные закупочные цены на говядину и баранину

Отрасли нужен системный подход и долгосрочные меры поддержки Pixabay

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который устанавливает минимальные закупочные цены на говядину и баранину в Забайкальском крае, республиках Алтай и Тыва, пишет ТАСС. Его цель — развитие производства, переработки и реализации продукции на внутреннем и внешних рынках.



По словам Слуцкого, фермеры в этих регионах жалуются на низкие закупочные цены, «которые не позволяют им увеличивать поголовье скота». «Поэтому ЛДПР предлагает обеспечить животноводам в указанных регионах гарантирование минимальных закупочных цен на говядину и баранину через компенсацию. А именно — возместить им за счет федерального бюджета 80% недополученных доходов, если закупочные цены не покрывают вложенные средства и не обеспечивают прибыль животноводам. Потраченные же на это бюджетные средства восполнить путем взимания вывозных таможенных пошлин на экспорт зерновых культур», — приводит слова Слуцкого ТАСС.



Инициатива благая, но требует серьезной аналитической проработки. Регулирование цен на говядину и баранину никоим образом не сможет решить проблему производителей этих видов мяса, поскольку в отраслевой цепочке несколько производственных циклов и какой из них планируется поддержать, это большой вопрос, считает гендиректор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. «Во-первых, сложно понять, где недополученная прибыль у крупного хозяйства, где — у среднего, а где — у маленького фермера. В каждом случае разная себестоимость процессов и абсолютно разная продукция», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Во-вторых, из данной инициативы непонятно, на каком этапе и кому именно будет компенсироваться стоимость - это мясо, бычки на откорм или быки на забое. «Есть производственный цикл, где существуют фермеры, которые выращивают маточное поголовье и продают своих телят на откорм или на передержку — последняя происходит с шести-восьми до 13-14 месяцев телят, когда они еще не на откорме, но уже и не в материнском стаде. Потом идет финишный откорм, после — забой, производство мяса и продажа», — перечисляет Костюк.



Он считает, что прежде, чем выдвигать подобные инициативы, необходимо изучить динамику цен на живой скот. Так, по данным НСПГ, сегодня в России дефицит скота, и поэтому цены на живой КРС выросли больше, чем на 17% за последние три года. «Если в 2022 году стоимость племенной нетели на маточное разведение составляла 300-330 руб./кг, то сейчас — 320-340 руб./кг стоит бычок на откорм», — сравнивает руководитель союза.



При этом он отмечает, что фермеры в республиках Алтай, Тыва и Забайкальском крае действительно могут сталкиваться с низкой ценой на скот и на мясо. «Возможно, проблема в том, что в этих регионах нет профессиональных компаний, которые бы скупали скот на профессиональной откормочной площадке по достойной цене. А маленькие откормочные площадки, у которых нет оборотных средств, не могут предложить фермерам достойной цены», — рассуждает Костюк. В любом случае, одними деньгами проблему не решить, уверен эксперт — нужен системный подход и долгосрочные меры поддержки для того, чтобы в регионах, где традиционно выращивается скот, у инвесторов был стимул вкладывать средства в откормочные площадки и крупные бойни.



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