В Ленинградской области создадут свиноводческий кластер за 23 млрд рублей

Комплекс обеспечит полный производственный цикл от выпуска кормов и селекции до убоя flickr.com

Белгородская компания «Мясофорния» планирует создать в двух районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции стоимостью 22,7 млрд руб. Соответствующее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта губернатор региона Александр Дрозденко подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с гендиректором компании Сергеем Подчуваловым.



На первом этапе будет создано шесть свиноферм, центр производства семени и комбикормовый завод. После выхода на полную мощность агрохолдинг будет производить более 110 тыс. т свинины в год, обеспечивая полный производственный цикл от выпуска кормов и селекции до убоя, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.



Ленинградская область сегодня производит 41% продуктов питания всего Северо-Западного округа, отметил Дрозденко. Но если по мясу птицы, яйцу, овощам закрытого грунта и многому другому регион уже достиг уровня, закрывающего потребности своего рынка и рынка Санкт-Петербурга, то по свинине и продукции из нее область пока закрывает не больше 12-15% рынка, подчеркнул он. «Даже с этим проектом на 23 млрд руб. мы еще не закроем всю потребность: нам есть, куда стремиться. Но такие проекты для нас очень важны и, безусловно, нами будут поддерживаться», — добавил он.



По итогам 2024 года в Ленинградской области было произведено 380 тыс. т мяса, включая 40,6 тыс. т свинины. По сравнению с 2023 годом объем выпуска увеличился на 4,7%. Как ранее писал «Агроинвестор», в ходе ПМЭФ правительство региона также подписало соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с мясоперерабатывающим комбинатом «Тосненский» (входит в группу «Таврос»), которое предполагает строительство свинокомплекса мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год.



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