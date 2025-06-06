Свинокомплекс «Мираторга» приостановил работу в результате обстрела

Предприятия компании в Брянской области регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ

Свинокомплекс «Мираторга» «Хоромное» в Климовском районе Брянской области временно приостановил работу в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Минометный обстрел комплекса 4 июня привел к повреждению объектов газо- и водоснабжения производства, а также корпусов для содержания животных. В результате обстрела 6 июня в одном из корпусов произошло возгорание. Последующая атака БПЛА привела к взрыву на площадке. Пострадавших среди сотрудников комплекса нет.



Накануне агрохолдинг сообщал об атаке БПЛА на свиноводческий комплекс «ЗЦ Крапивна» в Климовском районе Брянской области. В результате атаки повреждения получил корпус для содержания животных, пострадавших нет. В конце мая атаке БПЛА подверглась ферма КРС «Куршановичи» также в Климовском районе Брянской области. В результате атаки повреждение получили два автомобиля, также был поврежден сельскохозяйственный трактор, пострадавших нет, сообщал «Мираторг».



Предприятия компании регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Так, в конце апреля были повреждены помещение контрольно-пропускного пункта и транспортные средства вблизи ее свинокомплекса в Климовском районе Брянской области, писал «Агроинвестор». Тогда же атаке FPV-дрона подвергся пассажирский микроавтобус агрохолдинга в деревне Подлесные Новоселки Севского района Брянской области. В марте в результате падения обломков БПЛА пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в г. о. Домодедово. В результате инцидента погибли сотрудники компании.



Ранее «Мираторг» сообщал, что из-за обстрелов был вынужден закрыть пять ферм КРС в Брянской области, выбраковка скота в результате вынужденного убоя увеличилась на 55%. В итоге в этом году агрохолдинг сократит производство говядины на 20%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

