Свинокомплекс и микроавтобус «Мираторга» атаковали беспилотники

Предприятия «Мираторга» не в первый раз подвергаются атакам со стороны ВСУ

«Мираторг» сообщил о серии атак БПЛА со стороны ВСУ по территории вблизи свинокомплекса компании в Климовском районе Брянской области 22 и 23 апреля. В результате атаки повреждены помещение контрольно-пропускного пункта и транспортные средства вблизи объекта. Возгорания не произошло, никто из персонала комплекса не пострадал. «Компания принимает все необходимые меры инженерно-технической защиты объекта и безопасности персонала. Размер ущерба будет определен в ближайшее время. Площадка возобновила работу в штатном режиме», — говорится в сообщении агрохолдинга.



Также атаке FPV-дрона подвергся пассажирский микроавтобус в деревне Подлесные Новоселки Севского района Брянской области. Водитель получил осколочные ранения, он доставлен в районную больницу. Компания со своей стороны окажет всю необходимую помощь пострадавшему сотруднику, отмечается в ее сообщении.



Это не первый случай, когда предприятия «Мираторга» подвергаются атакам со стороны ВСУ. Ранее компания сообщала, что из-за обстрелов была вынуждена закрыть пять ферм КРС в Брянской области, выбраковка скота в результате вынужденного убоя увеличилась на 55%. В итоге в этом году агрохолдинг сократит производство говядины на 20%.



В марте в результате падения обломков БПЛА пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в г. о. Домодедово. В результате инцидента погибли сотрудники компании. Также в результате инцидента повреждения получили более 40 автомобилей сотрудников.



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