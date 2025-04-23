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Свинокомплекс и микроавтобус «Мираторга» атаковали беспилотники

Свинокомплекс работает в штатном режиме

| Агроинвестор |

Предприятия «Мираторга» не в первый раз подвергаются атакам со стороны ВСУ
Предприятия «Мираторга» не в первый раз подвергаются атакам со стороны ВСУ

«» сообщил о серии атак БПЛА со стороны ВСУ по территории вблизи свинокомплекса компании в Климовском районе Брянской области 22 и 23 апреля. В результате атаки повреждены помещение контрольно-пропускного пункта и транспортные средства вблизи объекта. Возгорания не произошло, никто из персонала комплекса не пострадал. «Компания принимает все необходимые меры инженерно-технической защиты объекта и безопасности персонала. Размер ущерба будет определен в ближайшее время. Площадка возобновила работу в штатном режиме», — говорится в сообщении агрохолдинга.

Также атаке FPV-дрона подвергся пассажирский микроавтобус в деревне Подлесные Новоселки Севского района Брянской области. Водитель получил осколочные ранения, он доставлен в районную больницу. Компания со своей стороны окажет всю необходимую помощь пострадавшему сотруднику, отмечается в ее сообщении.

Это не первый случай, когда предприятия «» подвергаются атакам со стороны ВСУ. Ранее компания сообщала, что из-за обстрелов была вынуждена закрыть пять ферм КРС в Брянской области, выбраковка скота в результате вынужденного убоя увеличилась на 55%. В итоге в этом году агрохолдинг сократит производство говядины на 20%.

В марте в результате падения обломков БПЛА пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании «» в г. о. Домодедово. В результате инцидента погибли  сотрудники компании. Также в результате инцидента повреждения получили более 40 автомобилей сотрудников. 

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