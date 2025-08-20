Россия планирует расширить номенклатуру агроэкспорта в Китай

Позитивную динамику обеспечили поставки рапсового масла, мороженой рыбы, свинины и пищевых субпродуктов свиней Pixabay

Россия работает над расширением номенклатуры агропродукции, которая экспортируется в Китай, сообщил представитель Минсельхоза в КНР Дмитрий Клишин в ходе III международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», пишет ТАСС. По его словам, за последние несколько лет наша страна получила право на поставки в Китай более 20 видов агропродукции. Также расширилась география российских регионов, которые вышли на китайский рынок.



Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия России и Китая за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 13%, сообщила на форуме заместитель директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Залина Айба. В том числе российский экспорт продукции в Китай в первом полугодии увеличился почти на 8%. В первую очередь позитивную динамику обеспечили поставки рапсового масла, мороженой рыбы, свинины и пищевых субпродуктов свиней. «В совокупности эти виды продукции [дают] нам прирост более $400 млн», — цитирует ее ТАСС.



Вместе с тем, в целом в этом году двусторонняя торговля демонстрирует спад: за первые семь месяцев года товарооборот сократился на 8,1% год к году, до $125,8 млрд, отметил на пленарном заседании форума глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет «Коммерсантъ». По подсчетам Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт за этот период снизился на 8,5%, до $56,23 млрд, российские поставки — на 7,7%, до $69,57 млрд. По итогам прошлого года объем торговли России и КНР достиг рекордных почти $245 млрд, наша страна заняла седьмое место в рейтинге основных торговых партнеров Китая, привел данные Алиханов.



«В текущем году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле. Причины для такой динамики разноплановые: это и негативное влияние санкционного и иных форм экономического давления извне на наши страны, и волатильность на отдельных товарных рынках», — приводит слова Алиханова ТАСС. Также министерство отмечает постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах. «На мой взгляд, в среднесрочной перспективе нам следует ожидать более умеренных, чем прежде, темпов роста взаимной торговли, с последовательным увеличением доли высокотехнологичной и инновационной продукции», — считает глава Минпромторга.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

