Экспорт продукции АПК во Вьетнам вырос на 30%

Российские компании видят большой потенциал в выведении на вьетнамский рынок новых продуктов

По оценкам экспертов, за первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала во Вьетнам около 170 тыс. т продукции АПК более чем на $200 млн — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». Драйвером роста стали мясная продукция (свинина, говядина, прочие виды мяса), пшеница и детское питание.



В частности, за январь-июль Россия поставила во Вьетнам около 61 тыс. т свинины и пищевых субпродуктов на сумму более $146 млн. За тот же период 2024 года объем отгрузок был на уровне 44 тыс. т на $79 млн. Вывоз пшеницы за тот же период превысил 89 тыс. т примерно на $19 млн, также было отгружено более 250 т пшеничной клейковины на более чем $250 тыс.



Российские компании видят большой потенциал в выведении на вьетнамский рынок новых продуктов и готовы знакомить с ними импортеров и потребителей, отметил руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин. В том числе планируется увеличивать поставки в розничную торговлю. Так, с российскими поставщиками уже работает крупная сеть Winmart (Masan Group), которая отмечает интерес к российским продуктам, несмотря на определенные различия в предпочтениях потребителей.



В июне Masan Group совместно с группой компаний «Магнит» открыла первый во Вьетнаме корнер российских товаров под брендом Soul of Russia. Аналогичный корнер с вьетнамскими товарами чуть позже был открыт в магазине сети «Магнит». По данным вьетнамской компании, наибольший интерес у местных покупателей вызвали охлажденное мясо и колбасы, молочная продукция, замороженные продукты, бакалея, кондитерские изделия и напитки. Сейчас идет подготовка ко второй отгрузке продукции в обоих направлениях. Во вторую партию планируется включить подсолнечное масло, семечки, кондитерские изделия, макароны, овсяные хлопья, сок, гранолу и хлебцы, сообщил «Агроэкспорт», уточнив, что в перспективе планируется расширение ассортимента российских корнеров и работа с формированием устойчивого спроса.



