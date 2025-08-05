Экспорт пшеницы в июле составил около 2 млн тонн

За первый месяц сезона-2025/26 российская пшеница подорожала на 2% А. Гордеев / Ведомости

Аналитический центр «СовЭкон» оценил экспорт пшеницы из России в июле в 2 млн т, пишет Reuters. Неделей ранее прогноз вывоза был на уровне 2,1 млн т, в июле прошлого года отгрузки, по данным центра, составили 4 млн т. Экспорт ячменя и кукурузы «СовЭкон» как и прежде оценивает в 400 тыс. т и 500 тыс. т.



Российский зерновой союз (РЗС) оценил поставки зерна в прошедшем месяце в 2,98 млн т — в 2,1 раза меньше, чем за этот же месяц в прошлом году (6,15 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг союза. В том числе отгрузки пшеницы упали в 2,2 раза, до немногим более 2 млн т, ячменя — в 2,8 раза, до 465,5 тыс. т, экспорт кукурузы вырос на 32%, до 456 тыс. т.



Число компаний, вывозивших пшеницу в июле, уменьшилось до 31 со 108 годом ранее. Покупателями были 23 страны, тогда как в июле 2024-го российскую пшеницу импортировали 48 государств. Больше всего в прошлом месяце закупил Египет — 349 тыс. т, что, однако, на 21,4% меньше, чем годом ранее. Турция увеличила закупки со 119 тыс. т до 196 тыс. т. Ставшая третьей по объему ввоза Саудовская Аравия снизила импорт на 43%, до 138 тыс. т. Также в топ-5 покупателей вошли Судан со 135 тыс. т (год назад он не импортировал российскую пшеницу) и Алжир с 95 тыс. т, что в 2,6 раза меньше объема закупок годом ранее.



Ячмень в июле, как и годом ранее, отгружался в 20 стран, крупнейшим покупателем стал Иран, закупивший 194 тыс. т, что в 2,6 раза больше, чем в июле прошлого года. Экспорт в Саудовскую Аравию упал в 5,6 раза, до 104 тыс. т. На третьем месте ОАЭ с 67 тыс. т, год назад поставок туда не было. Кукуруза экспортировалась в Иран (246 тыс. т) и Турцию (210 тыс. т).



Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина отметила, что за первый месяц сезона-2025/26 российская пшеница подорожала на 2%, до $241 за тонну (FOB Новороссийск). Цены на европейскую пшеницу выросли менее чем на 1%, до $232 за тонну. «Торговля идет без дисконта цены российской пшеницы по отношению к зерну из Европы, более того, наша пшеница дороже французской на $9», — сравнила она.



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