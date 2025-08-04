Экспортные цены на пшеницу пошли вниз

Дожди в Центральной России в ближайшие две недели затруднят уборку и могут ухудшить качество пшеницы flickr.com

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе на прошлой неделе снизились на $3, до $237/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на французскую пшеницу уменьшились на $2, до $232/т, румынская подешевела на $7, до $238/т, австралийская — на $1, до $255/т, американская — на $3, до $216/т. Цены на аргентинскую пшеницу остались без изменений — $232/т. Снижение цен происходило на фоне ускорения уборки в России и на Украине, роста предложения зерна нового урожая и отсутствия крупных тендеров, поясняют аналитики.



Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизилась на 200 руб., до 16,8-17 тыс. руб./т без НДС. Средние цены на малой воде уменьшились на 350 руб., до 15,5-15,8 тыс. руб./т. Экспортная цена на российский ячмень оставалась на уровне $215/т FOB. Его цена в глубоководных портах выросла на 600 руб., до 15,6-16 тыс. руб./т без НДС.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса снизились на 100 руб., до 14,8-15,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Поволжье пшеница подорожала на 200 руб., до 13,4-14 тыс. руб./т, в Центре цены оставались на уровне предыдущей недели — 12,7-13,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса остались без изменений около 10,9-12 тыс. руб./т при низкой торговой активности.



Дожди в Центральной России в ближайшие две недели затруднят уборку и могут ухудшить качество пшеницы, существенно увеличивая риск пророста, предупреждают аналитики «Русагротранса». Во вторую неделю прогноза также ожидаются существенные дожди в Поволжье. При этом в регионах Юга сохраняется аномально жаркая погода. Аналитическая компания «ПроЗерно» ранее повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без учета новых регионов) на фоне высокой урожайности в ряде центральных регионов и Поволжье, что компенсирует ее падение на юге.



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