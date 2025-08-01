В Липецкой области планируют создать производство амилозного крахмала

Амилозный крахмал используется в пищевой промышленности Пресс-служба правительства Липецкой области

Компания «Амилоза» - новый резидент ОЭЗ «Липецк» - планирует создать производство амилозного крахмала как продукта, ориентированного на экспорт, мощностью 30 тыс. т в год. Соответствующее соглашение подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и гендиректор компании Салис Каракотов. Также предприятие будет выпускать гороховый протеин и пищевые волокна. Планируемый срок ввода предприятия в эксплуатацию — первый квартал 2028 года. Объем инвестиций в проект составит 8,5 млрд руб.



Амилозный крахмал используется в пищевой промышленности, в частности, для производства съедобных пленок и покрытий, а также желейных изделий. Кроме того, он может применяться в качестве загустителя и гелеобразователя в кондитерских и хлебобулочных изделиях, производстве макарон.



Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин отмечает, что, тема производства амилозного крахмала в России очень интересна, поскольку он относится к пребиотикам, положительно влияющим на пищеварение. Тем не менее, вероятнее всего, гороховый крахмал будет конкурировать с другими зерновыми крахмалами — кукурузным и пшеничным, которых в стране изготавливается достаточное количество, а импорт составляет не более 2%. В России пока нет реализованных предприятий по глубокой переработке гороха, соответственно, и горохового крахмала, хотя проекты строятся, прокомментировал он «Агроинвестору».



«Предполагаю, что при сложившемся внутреннем рынке, компании “Амилоза” будет непросто выйти на рынок со своим продуктом, — рассуждает эксперт. — Другое дело, гороховый протеин, особенно изолят — продукт ценный. Гороховые концентраты и текстураты, в отличие от изолята, идут в производство кормов, и в России уже есть компании, которые перерабатывают горох для этих целей. В то же время, как таковой рынок горохового изолята в России пока не сформирован. Растительные альтернативы мяса у нас пока дороже, чем обычное, и остаются нишевым специфическим рынком. И сделать растительное “мясо” таким же или чуть дешевле по цене, чем обычное, будет проблематично».



Продажи растительного «мяса» возможны достаточно узкому сегменту населения — веганам, вегетарианцам и флекситарианцам, которые придерживаются в основном растительного питания. При этом глава «Союзкрахмала» считает, что у проекта есть хорошие перспективы с точки зрения экспорта в страны Юго-Восточной Азии. «Азиатский рынок очень большой. Кроме того, у азиатов в рационе не хватает белка, и растительный белок может помочь восполнить этот дефицит. К тому же, фунчоза — традиционная азиатская лапша — содержит много крахмала и протеина, и в качестве сырья для нее могут подойти продукты глубокой переработки гороха», — говорит он.



Что касается пищевых волокон из гороха, то они могут быть востребованы для профилактики или решения проблем с ЖКТ, и рассматриваться с глобальной точки зрения по оздоровлению нации — это хорошая тенденция, добавляет Радин. Он также обращает внимание, что в России пока нет компаний, которые «под ключ» могут обеспечить новое предприятие отечественными технологиями для глубокой переработки гороха в промышленных масштабах. «Как правило, инвесторы находят технологического партнера, у которого есть и соответствующие технологии, и оборудование», — говорит Радин. Таким технологическим партнером, считает эксперт, может стать китайская компания.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Амилоза» зарегистрировано в июле в Липецкой области, уставной капитал составляет 1 млн руб. 100% компании принадлежит ее гендиректору Салису Каракотову — руководителю и учредителю «Щелково Агрохим». В марте этого года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что «Щелково Агрохим» с партнерами планирует построить в регионе предприятие по производству 30 тыс. т амилозного крахмала в год, вложив 8 млрд руб. Реализовать проект планировалось в 2025—2027 годах.



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