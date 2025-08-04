Прогноз сбора пшеницы повышен с 83 млн тонн до 84,1 млн тонн Д. Гришкин / Ведомости

Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Корректировка связана с высокой урожайностью в ряде центральных регионов и Поволжье, пояснил гендиректор компании Владимир Петриченко. «Мы наблюдаем очень существенные провалы на юге, в частности, на Кубани, в Крыму и Ростовской области. Но они компенсируются ростом урожайности в Черноземье и Поволжье», — цитирует его агентство.



В том числе прогноз сбора пшеницы повышен с 83 млн т до 84,1 млн т, ячменя — с 17,7 млн т до 18,5 млн т, кукурузы — остался на уровне 14 млн т. Урожай зернобобовых станет рекордным — как минимум 6,8-6,9 млн т, хотя сейчас в расчетах 7,17 млн т. При этом прогноз валового сбора зерна в новых регионах понижен из-за засухи. «Сначала сбор оценивался в 4,5 млн т, потом в 4,2 млн т, сейчас 3,58 млн т», — сказал Петриченко.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее понизил прогноз урожая пшеницы на 0,3 млн т, до 83,3 млн т. Показатель был пересмотрен в основном из-за неожиданно низкой урожайности на юге страны, где валовой сбор агрокультуры оценивается в 30,2 млн т, что станет минимальным показателем с 2020 года, когда было собрано 29,4 млн т. При этом прогноз для регионов Центра был повышен на 500 тыс. т, до 20,3 млн т, Сибири — на 200 тыс. т, до 8,5 млн т. Оценку урожая пшеницы в Поволжье аналитики понизили на 100 тыс. т, до 19,5 млн т.



Несмотря на текущие и ожидаемые погодные условия, Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы, а также оценку экспортного потенциала зерна в сезоне-2025/26 на уровне 54-55 млн т. В том числе ведомство рассчитывает на «очень достойные результаты» по урожаю в Центральном федеральном округе и Поволжье. К концу июля в целом было намолочено около 50 млн т зерна.



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