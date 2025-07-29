Цены на российскую пшеницу на $20 выше, чем год назад

На прошлой неделе биржевой рынок пшеницы снижался под давлением поступления нового урожая Pixabay

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе после существенного роста на прошлой неделе стабилизировались на уровне $240/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Годом ранее в это время цены составляли $220/т, сравнили аналитики. Цены предложения достигают $245/т. Экспортная цена на российский ячмень оставалась на уровне $215/т FOB. Цены на французскую пшеницу снизились на $5, до $234/т, румынская подорожала на $5, до $245/т, австралийская — на $2, до $256/т, аргентинская — на $1, до $232/т. Цены на американскую пшеницу остались без изменений — $219/т.



Биржевой рынок снижался под давлением поступления нового урожая. На 20 июля в США было убрано 73% площадей озимой пшеницы — немного ниже ожиданий рынка (72% в среднем за пять лет). Во Франции на 21 июля убрали 86% площадей мягкой пшеницы (59% в среднем за пять лет). На юге России в ближайшие две недели сохранится аномальная жара, которая продолжит ухудшать потенциал урожайности кукурузы и подсолнечника. В Центре страны в ближайшую неделю ожидается в основном сухая и теплая погода (кроме западной части), что позволит ускорить уборку пшеницы, отмечают аналитики «Русагротранса». На востоке Поволжья (Оренбургская область, Башкортостан) дожди в ближайшую неделю будут неблагоприятны для уборки озимой пшеницы, однако во вторую неделю прогноза количество осадков снизится.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах оставались на уровне 17-17,2 тыс. руб./т без НДС, хотя в первой половине прошлой недели они достигали двухмесячного максимума — 17,4 тыс. руб./т, но затем снизились. На малой воде цены в среднем прибавили 150 руб. и составляли 16 тыс. руб./т. Цена на ячмень в глубоководных портах выросла на 100 руб., до 15-15,4 тыс. руб./т без НДС.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса увеличились на 150 руб., до 14,8-15,4 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Поволжье цены выросли на 250 руб., до 13,2-13,8 тыс. руб./т, при этом переработчики еще могут закупать пшеницу старого урожая по более высоким ценам, обращают внимание аналитики. В Центре цены cпроса снизились на 500 руб., до 12,7-13,5 тыс. руб./т. Активность торговли пока невелика, поскольку поступление на рынок нового урожая задержалось из-за обильных дождей. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса остались без изменений — около 10,9-12 тыс. руб./. Рынок остается малоактивным в ожидании нового урожая.



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