«СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

По мере поступления на рынок нового урожая темпы отгрузок могут вырасти до 4-5 млн тонн в месяц Е. Разумный / Ведомости

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,4 млн т до 43,3 млн т. Прогноз скорректирован после увеличения оценки валового сбора агрокультуры на 0,6 млн т, до 83,6 млн т, что связано с улучшением видов на урожай в центральных регионах России, пояснил центр. В прошедшем сезоне, по его оценке, на внешние рынки было отгружено 40,8 млн т пшеницы.



Новый экспортный сезон в России стартовал слабо, говорится в сообщении «СовЭкона». Объем вывоза пшеницы в июле аналитики оценивают на уровне 2,1 млн т (на днях оценка была понижена с 2,4 млн т) против 3,9 млн т годом ранее и 3,1 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. По мере поступления на рынок нового урожая темпы отгрузок могут вырасти до 4-5 млн т в месяц и выше, что будет оказывать давление на мировые котировки, считают аналитики.



Также экспорт может поддержать снижение внутренних цен на пшеницу. Средние цены на пшеницу с протеином 12,5% в Европейской части России к концу июля уменьшились до 14175 руб./т ($182/т) с 14500 руб./т ($185/т) в начале месяца и 14975 руб./т ($190/т) в июне, сравнил «СовЭкон». «Важным фактором для экспорта будет курс рубля. Российская валюта, вопреки ожиданиям, сохраняла устойчивость в последние месяцы. Однако 30 июля курс доллара на Forex вырос до 81,84 руб. — впервые с начала мая», — отметили аналитики, пояснив, что ослабление рубля произошло на фоне снижения ключевой ставки ЦБ на 2 п.п., до 18%, и нового ультиматума президента США Дональда Трампа Кремлю.



По прогнозу «СовЭкона», в этом сезоне на внешнем рынке мы можем вновь увидеть активную конкуренцию со стороны Румынии и Болгарии, а также Украины, поставки из которой в ЕС в этом сельхозгоду ограничены. Также более активно будет экспортировать пшеницу Франция — урожай в стране заметно увеличился по сравнению с прошлым годом.



Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы, а также оценку экспортного потенциала зерна в сезоне-2025/26 на уровне 54-55 млн т, несмотря на текущие и ожидаемые погодные условия. Пока собрано около 50 млн т зерна, и есть определенное отставание по темпам уборки, так как ее начали позже, сказала накануне глава ведомства Оксана Лут.



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