Регионы Центра демонстрируют высокие показатели sea-line.org

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы в России на 0,3 млн т, до 83,3 млн т. Показатель пересмотрен в основном из-за неожиданно низкой урожайности на юге страны, где валовой сбор агрокультуры оценивается в 30,2 млн т, пишет «Интерфакс». Прогнозный показатель для макрорегиона самый низкий с 2020 года, когда он составил 29,4 млн т, сравнивают аналитики.



«Не припомню такой ненормальной динамики в урожайности пшеницы на Юге», — написал в своем Телеграм-канале директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Так, на Ставрополье она составила около 4,5 т/га — на 21% больше, чем в прошлом году, что стало рекордом. Урожайность в Ростовской области — 2,6 т/га против 3,6 т/га в прошлом году и среднего пятилетнего значения 4,2 т/га. Это самый низкий показатель с 2013 года. В Краснодарском крае урожайность пшеницы оценивается в 4,6 т/га (самый низкий показатель с 2012 года), тогда как в прошлом году она составила 6,3 т/га, а в среднем за пять лет — 6,2 т/га. При этом, если ситуация со Ставропольским краем и Ростовской областью была более-менее понятна и раньше, то «полнейший провал на Кубани — неприятный сюрприз», отметил Сизов. Хотя ситуация с озимым ячменем в Краснодарском крае намного лучше, добавил он.



Вместе с тем, центральные регионы по-прежнему демонстрируют неожиданно высокие показатели. Для них «СовЭкон» повысил прогноз урожая на 500 тыс. т, до 20,3 млн т. Оценка валового сбора в Сибири увеличена на 200 тыс. т, до 8,5 млн т — там сохраняются благоприятные условия для посевов, как и на Урале, оценили аналитики. При этом они понизили на 100 тыс. т, до 19,5 млн т прогноз урожая пшеницы в Поволжье, хотя урожайность в регионе остается стабильной, в некоторых районах зафиксированы рекордно высокие результаты. «Недавние обильные дожди в европейской части России, как ожидается, не окажут существенного влияния на общий объем производства, но, вероятно, уже повлияли на качество зерна, особенно озимой пшеницы в некоторых районах», — отмечает «СовЭкон».



Ранее «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,4 млн т до 43,3 млн т на фоне улучшения прогноза урожая. Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы, а также оценку экспортного потенциала зерна в сезоне-2025/26 на уровне 54-55 млн т, несмотря на текущие и ожидаемые погодные условия.



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