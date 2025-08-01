Подмосковье увеличило экспорт мяса птицы почти на 43%

По итогам января-июня вывоз мяса птицы из России увеличился на 30% в стоимостном выражении Ю. Эйвазова / Ведомости

Московская область по итогам первого полугодия увеличила экспорт мяса птицы на 42,9% в стоимостном выражении, в натуральном вывоз составил почти 76 тыс. т, сообщил Минсельхозпрод региона. Основная доля поставок (45%) пришлась на Китай, куда было отгружено 25,3 тыс. т продукции. Также крупным импортером является Саудовская Аравия, поставки туда превысили 10,7 тыс. т. Лидерами по экспорту из области стали «Мираторг» и «Черкизово».



Подмосковье входит в топ-5 регионов по экспорту продукции АПК, отмечает ведомство. При этом по итогам прошлого года Московская область заняла первое место по поставкам отдельных продуктов, включая мясо птицы, в стоимостном выражении. Доля его отгрузок составила 33% от общего объема экспорта в стране в натуральном выражении: на внешние рынки было отправлено 116,2 тыс. т.



Федеральный центр «Агроэкспорт» ранее сообщил, что по итогам января-июня вывоз мяса птицы из России увеличился на 30% в стоимостном выражении и превысил $440 млн. В натуральном выражении объем поставок вырос на 22%, до более чем 218 тыс. т. Основной объем экспортной выручки — порядка 88% — по-прежнему приходится на куриное мясо и субпродукты, еще 12% — на мясо и субпродукты индейки и менее 1% — на мясо утки, уточнил руководитель центра Илья Ильюшин. При этом индейка демонстрирует опережающие темпы, ее поставки увеличились более чем на 39% год к году, сравнил он.



Крупнейшим покупателем российского мяса птицы, по данным «Агроэкспорта», в первом полугодии стал Китай — на его долю пришлось более 44% стоимостного объема поставок, на $195 млн, что на 17% выше показателя за первое полугодие 2024-го. Также в число ключевых импортеров входит Саудовская Аравия с долей 24%. В январе-июне она увеличила закупки российского мяса птицы на 90%, до более чем $107 млн. Кроме того, почти в три раза выросли отгрузки в страны Африки. «В первом полугодии Россия осуществила поставки мяса птицы в 26 африканских стран, в том числе кратно увеличились продажи в такие государства, как Бенин, Гана, Габон, Гвинея, Республика Конго, Мозамбик», — добавил Ильюшин.



Российские птицеводческие предприятия заинтересованы в дальнейшем увеличении своего присутствия на международных рынках, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводит «Агроэкспорт». Несмотря на ожидаемое усиление конкуренции во второй половине года (Бразилия постепенно восстанавливает возможность поставок после вспышки гриппа птиц и закрытия для нее ряда международных рынков), по итогам года ожидается рост экспорта мяса птицы относительно уровня прошлого года, прогнозирует он.



Премьер-министр Михаил Мишустин накануне попросил Минсельхоз сформировать дополнительные возможности для выхода отечественных сельхозпроизводителей на иностранные рынки. Это нужно для повышения конкурентоспособности экономики, выполнения утвержденной президентом Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта российского АПК, отметил он, подчеркнув, что важно в полной мере раскрыть экспортный потенциал отрасли.



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