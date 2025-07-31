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Минсельхоз: курица в рознице за год подорожала на 2,9%

Увеличение производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке

| Агроинвестор |

Средняя розничная цена на курицу к 28 июля составляла 227,29 руб./кг
Средняя розничная цена на курицу к 28 июля составляла 227,29 руб./кг

За январь-июнь все хозяйства произвели более 3,5 млн т птицы, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на . Увеличение производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке, отметило ведомство. Так, по данным на 23 июля, цены производителей на мясо кур (в тушках) за год выросли всего на 5% и составили в среднем 168 руб./кг, при этом потребительские цены за 12 месяцев увеличились на 2,9%, а за последний месяц — снизились 0,1%, сравнило министерство.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на еженедельный мониторинг NTech написал, что на 29-ю неделю 2025 года (14-20 июля) тушка бройлера в опте подорожала на 18% год к году, до 185 руб./кг. Стоимость филе выросла на 24%, до 307 руб./кг, голени — на 12%, до 184 руб./кг, окорочка — на 10%, до 165 руб./кг, крыла — на 1%, до 200 руб./кг, фарш механической обвалки стал дороже на 40% и стоил 98 руб./кг.

По данным , за неделю с 22 по 28 июля средние розничные цены на курицу увеличились на 0,23%, с начала года — на 1,2%, тогда как в целом потребительские цены, по оценке Минэкономразвития, выросли на 9,02% год к году. Средняя розничная цена на курицу к 28 июля составляла 227,29 руб./кг, в конце декабря прошлого года — 225,1 руб./кг, следует из данных . «Не видим рисков повышения стоимости куриного мяса в рознице. Цены на эту позицию остаются на уровне прошлого года», — приводит ТАСС слова гендиректор Галины Бобылевой.

Аналогичного мнения придерживается руководитель Сергей Юшин. «Кроме того, с учетом прогнозов производства можно ожидать, что потребительские цены на мясо бройлера до конца года будут отставать от темпов инфляции. Что же касается мяса механической обвалки, то происходит коррекция после глубокого падения цен в первой половине года. Средние цены по году не будут сильно отличаться от средних цен 2024 года», — цитирует его «Интерфакс».

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