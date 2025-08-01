Михаил Мишустин: правительство должно помогать экспортерам продукции АПК

Важно в полной мере раскрыть экспортный потенциал российского АПК Е. Кузьмина

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минсельхоз сформировать дополнительные возможности для выхода наших отечественных сельхозпроизводителей на иностранные рынки. «Знаю, есть целый ряд вопросов, — обратился он к главе ведомства Оксане Лут в ходе заседания кабмина. — Членам правительства также хочу сказать, что нужно помогать в этом смысле нашим экспортерам». Это нужно для повышения конкурентоспособности нашей экономики, выполнения утвержденной президентом Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта российского АПК, добавил Мишустин.



«Собственное производство у нас закрывает внутренние потребности. Напомню, Россия занимает лидирующие позиции в мире по поставкам пшеницы и ячменя за рубеж. Потенциал — еще выше, — подчеркнул Мишустин (цитата по стенограмме на сайте правительства. — Важно его раскрыть в полной мере. Мы и дальше будем поддерживать наших аграриев, расширять портовые мощности, создавать необходимую инфраструктуру как для хранения, так и для транспортировки продукции».



По данным ФТС, Россия в январе-мае этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $15,3 млрд, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($17,7 млрд). Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее поручил Минсельхозу своевременно принимать меры для обеспечения положительной динамики поставок продукции АПК на внешние рынки. «Руководители отраслевых ассоциаций и союзов проведут необходимую работу с каждой компанией-экспортером и возьмут на особый контроль достижение плановых показателей экспорта в текущем году», — сообщалось на сайте правительства.



По итогам прошлого года экспорт продукции АПК составил $42,6 млрд — на 1,1% меньше, чем в 2023-м ($43,1 млрд). Согласно поставленной президентом задаче, к 2030 году стоимостной объем агроэкспорта должен увеличиться в полтора раза относительно показателя 2021-го и достигнуть $55,2 млрд.



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