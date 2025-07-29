РСХБ: объем рынка биологических СЗР может вырасти почти в шесть раз

К 2030 году Россия планирует увеличить площади органического земледелия до 4,2 млн гектаров «Август»

Объем российского рынка биологических средств защиты растений в прошлом году составил 7 млрд руб., а к 2030-му может увеличиться до 40 млрд руб., оценил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. «К 2030 году Россия планирует увеличить площади органического земледелия с 655 тыс. га до 4,2 млн га. Это потребует масштабного внедрения новых технологий, включая биопрепараты», — сообщили «Агроинвестору» в Центре.



Сейчас в России зарегистрировано около 2,2 тыс. химических СЗР и всего 80 — биологических, однако в перспективе на фоне экологизации сельского хозяйства и повышения спроса на органические товары, доля биопрепаратов может достичь 30% от общего объема агрохимикатов, считают аналитики РСХБ. По их мнению, это создает новые перспективы для отечественных производителей средств защиты растений и научных исследований в данном направлении.



«Биологические средства защиты — это не временный тренд, а системный запрос потребителя на здоровую продукцию, выращенную в экологичных условиях, — уверена эксперт Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Софья Ромащенко. — Более того, их применение экономически выгодно: смешанное использование с химическими СЗР позволяет сократить расходы на 15% и повысить урожайность на 20%. Такие технологии не только снижают пестицидную нагрузку на почву, но и повышают качество продукции, ориентированной на здоровье потребителей. Россия способна стать одним из лидеров этого рынка, особенно с учетом растущего глобального спроса на биологизацию сельского хозяйства».



Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов ранее на круглом столе «Пестициды и экология: как обеспечить безопасность» в Госдуме сообщил, что площадь обработки посевов средствами защиты растений от сорняков и вредителей в 2025 году увеличится. Изначально планировалось обработать более 95 млн га против 76,2 млн га в прошлом году, однако влажная и теплая погода летом способствуют размножения вредных микроорганизмов и сорняков, пояснял чиновник.



Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в октябре прошлого года в интервью «Россия 24» говорил, что в стране нужна программа по производству биологических средств защиты растений и постепенному сокращению использования химических препаратов. По его мнению, это будет способствовать развитию не только внутреннего рынка АПК, но и экспорта сельхозпродукции и продовольствия. По его оценке, на Западе доля используемых биопрепаратов доходит до 30-40% от всех применяемых СЗР. «У нас как раз задача сейчас сделать так, чтобы мы медленно, но верно шли в ногу с другими странами, учитывая то, что остаточное количество пестицидов сегодня может очень жестко влиять на наш экспорт», — подчеркнул Данкверт, добавив, что в мире усиливается контроль за остаточным содержанием пестицидов в продукции.



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