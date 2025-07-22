Площади обработки посевов средствами защиты растений могут быть выше плановых

Из-за изменения климата аграрии сталкиваются с теми болезнями растений и сорняками, которые раньше не регистрировались Kuhn

Площадь обработки посевов средствами защиты растений от сорняков и вредителей в 2025 году увеличится, сообщил на круглом столе «Пестициды и экология: как обеспечить безопасность» в Госдуме директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. «По первоначальным данным, в этом году мы планировали обработать химическими средствами защиты растений (в пересчете на однократные обработки) более 95 млн га посевных площадей, — приводит его слова «Интерфакс». — В этом году лето и влажное, и теплое. Соответственно, идеальная среда для размножения вредных микроорганизмов. Поэтому площади обработки, на мой взгляд, по сравнению с первоначальными данными будут превышены». Согласно презентации Некрасова, в прошлом году площадь обработки СЗР составила 76,2 млн га.



Некрасов также сообщил, что из-за изменения климата аграрии сталкиваются с теми болезнями растений и сорняками, которые раньше не регистрировались. Например, в этом году аграрии центральных регионов и Приволжья столкнулись с нашествием красноголового клопа, которого ранее не было в России, а сейчас в отдельных регионах он повредил значительную часть урожая, отметил чиновник, добавив, что ни в прогнозах, ни в научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось.



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В прошлом году, по словам Некрасова, аграрии преимущественно использовали отечественные СЗР. «Вместе с Минпромторгом и бизнесом предпринимаем все усилия, чтобы рост отечественного АПК вызывал мультипликативный эффект в смежных отраслях, чтобы у нас росла своя химия, росло производство средств защиты растений», — подчеркнул он. Также глава департамента обратил внимание, что за последнее время срок регистрации СЗР сократился почти в два раза: раньше административные процедуры по выдаче свидетельства занимали 164 дня, теперь — 87. При этом Минсельхоз считает, что регистрация препаратов должна проходить в режиме «единого окна». Также целесообразно регистрировать один и тот же препарат для использования на схожих культурах.



Такой подход снизит процент злоупотреблений, повысит ответственность лиц, задействованных в регистрационных испытаниях, позволит получать более качественные результаты применения средств защиты растений, считает ведомство. «Есть два серьезных момента. Первое — длительная процедура испытаний. Второе — она очень дорогая. Поэтому мы провели большую работу с наукой по оптимизации испытаний по схожим культурам. Например, какой смысл испытывать один препарат и на черешню, и на вишню, и на сливу, если эти культуры очень похожи, произрастают одинаково, и вредные объекты для них одни и те же», — цитирует Некрасова «Агроэксперт».



Вместе с тем, глава департамента отметил, что такие строгие требования к процедуре государственной регистрации СЗР предъявляются потому, что серьезно стоит проблема контрафакта и незаконного оборота пестицидов и агрохимикатов. «К сожалению, встречается так называемое “гаражное производство”, когда что-то смешивают в бочках, обрабатывают поля, и в итоге люди получают отравления, а экология страдает», — сказал Некрасов.



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