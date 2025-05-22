В Башкортостане запустили первое в стране производство сульфата железа моногидрата

Благодаря новому производству доля импорта снизится примерно до 55% «Русская купоросная компания»

«Русская купоросная компания» запустила в Башкортостане первое в стране производство сульфата железа моногидрата. Он используется при изготовлении удобрений и кормов для животных. Инвестиции в развитие предприятия составили 86 млн руб., из которых 58,5 млн руб. в виде льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), 6,5 млн руб. — Фонд развития промышленности Республики Башкортостан.



После выхода на проектную мощность предприятие планирует производить до 3,6 тыс. т сульфата железа моногидрата в год. Ранее этот продукт импортировался из Китая. Благодаря новому производству доля импорта снизится примерно до 55%, говорится в сообщении ФРП.



Сульфат железа моногидрат востребован в сельском хозяйстве как компонент комбикормов для всех видов животных, а также как микроудобрение для агрокультур для устранения дефицита железа. Кроме того, продукция используется в качестве пестицида для предотвращения заболеваний пшеницы и фруктовых деревьев, что способствует улучшению качества и увеличению урожайности.



«Благодаря займу Фонда развития промышленности мы смогли приобрести современное оборудование и запустить серийное производство новой продукции, — рассказывает коммерческий директор «Русской купоросной компании» Никита Чепурнов. — <…> Выпускаемый сульфат железа моногидрат прошел лабораторный контроль на соответствие всем необходимым характеристикам. Мы активно начинаем поставлять продукцию заказчикам, среди первых клиентов — крупнейшие в России производители комбикормов “Мегамикс”, “ВитОМЭК” и “Провими”».



При изготовлении продукта используется исключительно отечественное сырье, уровень локализации составляет 100%. Процесс получения сульфата железа моногидрата включает более десяти этапов. Ключевые из них: приготовление раствора сульфата железа, выпаривание раствора, кристаллизация под вакуумом, центрифугирование для сгущения суспензии с последующим высушиванием полученных кристаллов до необходимых характеристик готового продукта.



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