У медосбора-2025 пока хорошие перспективы

Ранняя весна позволила пчелам начать достаточно ранний лет, что хорошо для их развития Pixabay

В этом году весна наступила рано, как и развитие растений, говорит заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. «Хотя, например, в северных регионах страны не настолько бурное цветение, как в южных, тем не менее, сроки этого цветения повсюду сместились на более ранние. А потепление, которое было в апреле во многих регионах, дало толчок к развитию всех растений: зацвели ивовые, мать-и-мачеха, в более южных регионах быстро отпылили орешник и ольха», — рассказала она «Агроинвестору». Соответственно, пчелы очень рано начали приносить обножку, которая отмечалась в гнездах пчелиных семей уже в марте, что бывает очень редко, а очистительный облет провели минимум на две-три недели раньше обычного. «Но природа, по нашим наблюдениям, как правило, все равно приостанавливает ранние процессы, поэтому пока сложно сказать о каких-то прогнозах», — делится эксперт.



Тем не менее, хорошо, что пчелы все-таки успели заготовить пыльцу, поскольку в случае похолодания это дает им возможность начать развиваться внутри гнезда, а чем раньше они начали облет, тем лучше начинают развиваться. «Конечно, похолодание в ряде регионов остановило это развитие, но так как у пчел уже есть задел, то, в принципе, можно говорить о том, что они будут находиться в хорошем состоянии, когда начнется выделение нектара и пыльцы», — считает Брандорф.



Она добавляет, что хотя зимовка у пчел прошла лучше, чем годом ранее, гибель пчел все же фиксируется, в частности, в Краснодарском крае и Ростовской области. Причина — цикличность развития болезней из-за клещей. «По нашей информации, более сильная гибель отмечается именно в южных регионах. Это связано с тем, что они являются точкой притяжения многих пчеловодов из других регионов, так как там рано начинается цветение и можно рано собрать мед. Из-за высокой концентрации пчелиных семей происходит перезаражение клещом и другими заболеваниями», — поясняет эксперт.



Что касается других погодных факторов, то в некоторых регионах нет большого разлива рек. Это, по словам Брандорф, может быть критерием того, что большая часть влаги ушла в почву, а ее накопление станет хорошим ресурсом для нектаровыделения. В то же время, есть опасения, что ранняя весна будет способствовать и развитию вредителей сельхозкультур, из-за чего аграриям придется активнее применять пестициды, как это было в 2019 году, когда тоже была очень ранняя весна и ранняя вегетация. «Но будем надеяться на то, что похолодание немножко задержит развитие вредителей, и отравлений пчел не будет», — говорит Брандорф.



В Волгоградской области пчелы перезимовали плохо, делится пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов. «Прошлый год был тяжелый: сухой, особенно в августе — сентябре. Пчела с осени уже была слабой и такой ушла в зиму. В итоге многие пчеловоды нашего района потеряли 30-40% поголовья», — рассказал он «Агроинвестору».



В то же время в этом году условия для пчел в регионе очень благоприятные: сильных морозов весной, как годом ранее, не было, поэтому те пчелы, которые перезимовали, сейчас активны. В этом году они рано начали лет: в хозяйстве самого Мирабталыбова это произошло 10 марта. «Апрель радовал погодой, дожди прошли, и если не будет возвратных заморозков, то перспективы по медосбору очень даже неплохие», — прогнозирует он.



Пчеловод уточняет, что похолодание в середине и в конце мая более критично, чем в марте-апреле, особенно если понижение температуры существенное: резкий перепад температур губит медоносы. При этом Мирабталыбов отмечает, что пчеловоды в регионе заинтересовались посадкой собственных поздних медоносов, чтобы уменьшить риски, причем получается это у них довольно успешно. В частности, в прошлом году они закупали много саженцев эводии Даниэля и некоторых других поздних медоносов. «Пчеловоды поняли, что ожидать чудес от погоды не надо, поэтому организовывают себе сами условия для лучшего медосбора», — подчеркивает он.



Кроме того, часть пчеловодов стали заниматься не сбором меда, а размножением пчел в качестве основного источника дохода. «Это очень хорошо, потому что меда у нас в регионе профицит, и разгрузка по нему будет способствовать росту цен», — делится Мирабталыбов.



Спрос на пчелопакеты появился в связи с тем, что в последние несколько лет их завозят из Узбекистана. «Хотя пчелопакеты оттуда дешевые, они некачественные: там очень много больных тропилелапсозомособей, которые в итоге заразили и российских пчел, не только в Волгоградской области, но и на всем Юге в целом», — говорит Мирабталыбов. В 2023 и 2024 годах общество пчеловодов Урюпинского района проводило работу по оповещению пчеловодов о заражении пчел через импортные пчелопакеты из Узбекистана. «В итоге пасечники нашего района обеспечили пчелопакетами не только местный спрос. К нам приезжали из Краснодарского края, Ростовской области и, конечно, из других районов Волгоградской области», — отмечает он.



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