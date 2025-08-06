Мировые цены на рис опустились до минимума с 2017 года

Квота на экспорт риса вряд ли значительно улучшит положение российских рисоводов из-за низких цен и крепкого рубля Pixabay

Стоимость эталонного сорта тайского риса с содержанием битых зерен до 5% в июле опустилась на 6,4%, до $392/т — это минимальное значение с 2017 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка. Агентство также сообщает, что рекордно низкая цена фиксируется и на тайский рис с содержанием битых зерен до 25% — $382/т (минус 6,4% за месяц). Такой показатель фиксируется впервые с 2017 года. Дробленый тайский белый рис также сейчас на минимумах — его цена снизилась за месяц на 4,4%, до $376/т. Кроме того, и вьетнамский рис в июле стоил $370/т (минус 1,7%) — это наименьшее значение с февраля 2020 года.



Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов связывает снижение цен на тайские рис с избытком предложения на мировом рынке: ряд ключевых экспортеров сняли ограничения на продажи за рубеж. «Произошло восстановление поставок из Вьетнама, который обогнал Таиланд как второй по величине экспортер: 4,72 млн т в первом полугодии (плюс 3,6%). Отсюда — глобальный избыток предложения: мировое производство риса достигнет рекордных 543 млн т в этом году, что значительно превысит потребление», — указал эксперт (цитата по РИА «Новости»).



По словам замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, снижение экспортных котировок на рис ведущих мировых экспортеров, а также ослабление курса доллара обусловило просадку оптовых цен на импортный рис на российском рынке. Этот фактор оказал давление на цены отечественного риса. Так, по данным ИКАР на 31 июля, тонна российского риса в среднем стоила 64,49 тыс. руб. (месяцем ранее — 65,6 тыс. руб./т, в 2024 году — 80,9 тыс. руб./т), вьетнамского — 85,47 тыс. руб./т (88,45 тыс. руб./т и 97,28 тыс. руб./т соответственно), тайского пропаренного — 78,7 тыс. руб./т (82,52 тыс. руб./т и 88,97 тыс. руб./т соответственно).



К началу крупяного сезона-2025/26 (с 1 сентября) переходящие остатки риса в России могут составить 200-210 тыс. т против 59,3 тыс. т на начало текущего сезона, оценивал ранее Национальный рисовый союз. Такой значительный переходящий остаток будет негативно влиять на цену реализации риса нового урожая, считает союз, а также создаст определенные сложности у предприятий с принятием на хранение и переработку урожая риса этого года. В сложившихся финансового-экономических условиях, по экспертной оценке, при цене реализации риса-сырца от 30 руб./кг рентабельность производства риса в этом году составит около 20-25%.



Ранее правительство одобрило введение квоты на экспорт риса-крупы за пределы ЕАЭС в объеме 50 тыс. т, она действует с 1 июля по 31 декабря 2025 года. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, это необходимая мера, которая в целом может поддержать отечественных рисоводов. Однако проблема в том, что, с одной стороны, мировые цены на рис низкие, а с другой — курс рубля относительно доллара не способствует активным отгрузкам на внешние рынки. «Увы, вряд ли экспорт позволит укрепить цены на внутреннем рынке. Упадут ли они еще ниже? Нет, они и так очень низкие», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



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