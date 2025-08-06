Для обеспечения продовольственной безопасности нужно снять барьеры в международной торговле

Россия — один из ключевых экспортеров продовольствия, в том числе зерна, растительных масел и рыбы Е. Кузьмина

Обеспечение продовольственной безопасности — одна из ключевых проблем стран, не имеющим выхода к морю. Ответом на этот вызов должно стать снятие барьеров в международной торговле аграрной продукцией. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на пленарном заседании третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Россия — один из ключевых экспортеров продовольствия, в том числе зерна, растительных масел и рыбы, напомнил он, отметив, что наша страна готова увеличивать поставки продуктов питания на глобальный рынок, а также делиться опытом использования передовых технологий в агросфере и помогать с подготовкой профессиональных специалистов.



Также в числе проблем стран, не имеющим выхода к морю, Патрушев назвал логистику и обеспечение водными ресурсами. Решение логистических вопросов, по его словам, возможно за счет построения устойчивых логистических цепочек. Россия обладает значительным транзитным потенциалом и последовательно выступает за активное международное сотрудничество для развития транспортных коридоров, подчеркнул вице-премьер.



Главным транспортным коридором России является «Восток — Запад», который обеспечивает бесшовную связь портов у Тихого океана с Китаем, Монголией, государствами Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, а также с Балтийским и Черным морями. Кроме того, увеличивается пропускная способность на ключевых железнодорожных магистралях Сибири и Дальнего Востока. Также развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», который связывает Россию со странами Центральной и Южной Азии, Персидского залива и Восточной Африки — то есть затрагивает ряд стран, не имеющих выхода к морю, рассказал Патрушев.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

