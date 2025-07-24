Ведомства согласовали предложения по «вилке» цен на социально значимые продукты

Отдельные торговые сети закупают до 70% овощей в рамках долгосрочных контрактов М. Стулов / Ведомости

Минпромторг согласовал с Минсельхозом предложения по механизму «вилки» цен — установлению минимальной и максимальной цены на овощи «борщевого» набора и социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов производителей с торговыми сетями, пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова. Ожидается, что в перспективе это благотворно скажется на ценах продуктов питания, отметил он.



По словам Чекушова, предложения концептуально согласованы с Минсельхозом, сейчас ведомства совместно готовят все необходимые решения и документы для их реализации. «В частности, предполагается утвердить перечень таких товаров, прописать все необходимые регламентные процедуры, создать ценовую комиссию, в которую войдут представители государственных органов, отраслевых и торговых ассоциаций, а также субъектов РФ», — рассказал замминистра.



Основной задачей этого механизма является сглаживание ценовых сезонных колебаний, которым подвержены некоторые продукты. А диапазоны отпускных цен будут предусмотрены так, чтобы исключить возможность снижения рентабельности сельхозпроизводителей. Предполагается, что торговые сети и маркетплейсы должны будут закупать не менее 80% объемов регулируемых товаров в пределах диапазонов отпускных цен по долгосрочным договорам, остальные 20% можно будет закупать иным способом, в том числе на тендерах.



Картофельный союз еще осенью прошлого года вносил предложения на площадках Минпромторга и Минсельхоза о необходимости менять формат взаимоотношений между аграриями и торговыми сетями, переходить на долгосрочные контракты, в которых будут прописаны не просто объемы и качество поставляемых картофеля и овощей «борщевого» набора, но и установлен определенный коридор цен на обозначенный период, возможно, с пересмотром договоренностей раз в три месяца, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Алексей Красильников. «Уже на этапе тех осенних переговоров наша инициатива была поддержана и Минсельхозом, и Минпромторгом, и даже антимонопольной службой», — отметил он.



Сейчас, по информации отдельных торговых сетей, до 60-70% овощей они закупают в рамках долгосрочных контрактов. В этих договорах предусмотрены объемы и сроки закупки, но отпускные цены не регулируются, рассказал Красильников. «Мы знаем, что деятельность в этом направлении активизировалась. На прошлой неделе к нам поступил запрос от Минпромторга, который, судя по всему, подготовил первую редакцию законопроекта по внесению изменений в закон о регулировании торговой деятельности с внедрением определенных механизмов по установлению определенных диапазонов цен на социально значимые виды продовольствия, — поделился эксперт. — Предполагается, что будет сформирована комиссия с участием регуляторов в лице Минсельхоза, Минпромторга, органов регионального управления, представителей бизнеса, а также торговых предприятий. Но пока даже промежуточная версия законопроекта, согласованная регуляторами, к нам не поступала».



В целом, Картофельный союз одобряет установление минимальных и максимальных цен на ряд продуктов, особенно с учетом того, что на картофель и часть позиций «борщевого» набора в последние недели снова наблюдается падение оптовых отпускных цен, и такие «качели» выводят из равновесия аграриев. «Те предложения, которые мы сформулировали в части установления “вилки” цен, позволят снизить волатильность цен на продукцию, позволят картофелеводам обеспечить доходность бизнеса для дальнейшего развития, а в итоге сработают на благо всех участников рынка», — уверен Красильников.



При этом он подчеркнул, что картофель и овощи «борщевого» набора «не должны стоить копейки», поскольку затраты на их производство очень высокие. «Интересно, что одно из информационных агентств прошлой зимой перед Новым годом проводило опрос, чтобы выяснить у жителей России при какой цене за картофель они готовы перейти или вернуться к выращиванию его на своих огородах. Оказалось, что 16% респондентов рискнули бы взять лопату и стать картофелеводом при цене выше 123 руб./кг, а вот 46% россиян (почти половина) не будут выращивать картофель на своих дачах, даже если цена значительно вырастет», — добавил Красильников.



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