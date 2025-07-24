Россияне все еще недоедают рыбы, свежих овощей и фруктов

Секрет доступных цен — в увеличении производства продукции А. Орлов / Ведомости

В части продовольственной безопасности Россия начинает переходить от количественных показателей к качественным, однако определенные диспропорции в традиционном рационе россиян все еще сохраняются. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Так, потребление рыбы, свежих овощей и фруктов остается ниже рекомендованных минимальных медицинских норм, отметил он.



По словам сенатора, мировая статистика косвенно подтверждает, что объем потребления рыбы на душу населения и средняя продолжительность жизни взаимосвязаны. «Мы сегодня выходим на новый уровень взаимодействия с Минздравом и начинаем внимательно следить не только за параметрами Доктрины продовольственной безопасности, но и за минимальными нормами потребления», — отметил он. Двойных добавил, что важно на государственном уровне информировать население о правильном питании, в том числе сделать так, чтобы продукты, формирующие качественный рацион, были доступны на прилавках магазинов.



При этом секрет доступных цен — в увеличении производства продукции, уверен он. «Никакие ограничения, наценки или другие нерыночные механизмы не дадут такой результат. Только один рецепт — надо производить больше продукции внутри страны», — подчеркнул Двойных. Вместе с тем, излишние объемы можно поставлять на экспорт, а по мере увеличения внутреннего потребления — ограничивать продажи за рубеж. «Поэтому наша задача — производить больше зерна, молока, мяса, рыбы. Все это позволит и деньги в бюджет зарабатывать, и внутренний рынок обеспечивать», — сказал он.



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