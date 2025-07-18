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«Агроинвестор: PRO растениеводство»
«Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выручка 30 крупнейших молочных компаний по итогам 2024 года превысила 1 трлн рублей

В сумме они переработали более 60% произведенного в стране молока

| Агроинвестор |

Первое место в рейтинге сохранила компания «Вимм-Билль-Данн»
Первое место в рейтинге сохранила компания «Вимм-Билль-Данн»

Общая выручка 30 крупнейших молочных компаний по итогам 2024 года составила около 1,02 трлн руб., или примерно 50% рынка молочной продукции, в сумме они переработали более 60% произведенного в стране молока — свыше 20 млн т, следует из рейтинга крупнейших переработчиков молока России, подготовленного «», Streda Consulting и Milknews.

Рейтинг переработчиков за прошлый год в очередной раз демонстрирует опережающий рост лидеров и продолжение трансформации отрасли: рынок становится все более структурированным, а рост выручки и объемов переработки сырья сосредоточен у амбициозных компаний, ориентированных на создание высокой добавленной стоимости для потребителя, отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. «Отрасль уверенно продолжает движение в сторону консолидации, повышения эффективности и более глубокой сегментации во всех категориях», — приводит его слова Milknews.

Первое место в рейтинге сохранила компания «Вимм-Билль-Данн» (), преодолевшая планку по выручке в 152 млрд руб., в том числе за счет роста своего сыродельного производства. За ней идет Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») с выручкой в 141,8 млрд руб. Компания продемонстрировала феноменальную для своих масштабов динамику развития: рекордные для отрасли приросты выручки на 25,2 млрд руб., или 21,6%, а объемов переработки — на 14,7%, отмечают авторы рейтинга.

«В прошлом году мы показали достойные результаты, и это не случайность, а показатель системной работы: инвестиций в модернизацию, укрепления сырьевой базы, внимания к качеству и постоянного диалога с потребителем, — рассказал председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов. — Мы видим, как меняется спрос, и стараемся быть на шаг впереди. За цифрами рейтинга — труд тысяч наших сотрудников и стремление сформировать в России культуру осознанного потребления качественных молочных продуктов».

Топ-3 замыкает Hochland Russland с 54 млрд руб., которая несколько лет подряд демонстрирующая устойчивый рост на фоне активного развития сегмента HoReCa. По сравнению с предыдущим списком лидеров компания поднялась на одну строчку. « Групп», напротив, потеряла одну позицию и стала четвертой с выручкой 53,7 млрд руб., что на 17,2% больше, чем в 2023-м. На пятом месте ГК «Ренна» с 51,3 млрд руб. (плюс 18,5%), которая поднялась на одну строчку.

Наиболее высокие темпы роста — более чем на 30% за год — продемонстрировали компании-лидеры в производстве цельномолочной продукции: ГК «Руслакто» (плюс 38,2% до 13 млрд руб. — 30 место), «Лебедяньмолоко» (плюс 30,5%, до 13,7 млрд руб. — 29-е место), Брянский молочный комбинат (плюс 35,5%, до 16 млрд руб. — 22-е место), «» (плюс 31,5%, до 28,4 млрд руб. — 11-е место) и «Ростагрокомплекс» (плюс 31%, до 22,3 млрд руб. — 14-е место).

«Впервые попав в рейтинг крупнейших переработчиков в 2023 году, “” год за годом улучшает свой результат, — отметил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу компании «-Продукты питания» (входит в ГК «») Алексей Масленников (цитата по пресс-релизу компании). — Наша стратегическая цель — войти в десятку лидеров. Для этого планируем повышать операционную эффективность перерабатывающих предприятий, входящих в состав группы, и работать над развитием ассортимента в соответствии с запросами рынка и потребителей».

В условиях слабой внешней конъюнктуры и ограниченных экспортных возможностей драйвером развития отрасли остается внутренний спрос, прокомментировал гендиректор «» Артем Белов. По его словам, в лидеры выходят игроки, способные оперативно реагировать на потребительские тренды, внедрять технологические решения, инвестировать в модернизацию. «Будущее за компаниями, которые смогут предлагать рынку не просто молоко, а ценностные продукты, соответствующие новым потребительским привычкам», — считает он.

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