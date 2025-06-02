Health & Nutrition: потребление молочной продукции может увеличиться

В 2024 году потребление на душу населения достигло 250 кг Е. Разумный / Ведомости

При сохранении текущего темпа роста потребления молочной продукции, в следующем десятилетии Россия может достичь уровня потребления времен СССР, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Health & Nutrition (ранее — «Данон Россия») Якуба Закриева. В конце 1980 годов среднедушевое потребление молока и молочных продуктов составляло около 390 кг в год, напомнил он.



Сейчас рекомендованная Минздравом норма потребления молочной продукции в пересчете на молоко составляет 325 кг на человека в год. В 2024 году потребление на душу населения достигло 250 кг — это наивысший показатель за почти 30 лет, отметил Закриев. «Если мы сохраним сложившийся темп роста потребления в пределах 3-5% в год, то сможем вернуться к советским уровням уже в горизонте от восьми до 14 лет», — считает он.



При этом, по его словам, среднее потребление молочной продукции в мире составляет 116-118 кг на человека в год. «Таким образом, уровень потребления в Российской Федерации превышает данный показатель более чем в два раза», — сравнил топ-менеджер. Дальнейшее увеличение потребления в нашей стране будет опираться на сбалансированную ценовую политику, а также на расширение ассортимента продуктов и меры государственной поддержки производственного бизнеса в сфере АПК, уверен Закриев.



Заместитель директора по экономике Молочного союза Александр Рыбин ранее говорил «Агроинвестору», что мощности российских молочных предприятий смогут обеспечить внутренний спрос в случае его увеличения, однако переработчики упираются в определенную ограниченность сырьевой базы. Производство сырого молока тоже растет, но не так быстро, как спрос, обращал внимание он. Поэтому первоочередная задача для увеличения потребления — продолжать наращивать производство сырого молока, чтобы обеспечить переработчиков сырьем, считает Рыбин.



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