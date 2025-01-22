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Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Потребление молочных продуктов достигло 250 кг на человека в год

Это больше, чем годом ранее, но все еще ниже рекомендованной нормы

| Агроинвестор |

Основной драйвер увеличения объемов производства молока и молочных продуктов — растущий спрос
Основной драйвер увеличения объемов производства молока и молочных продуктов — растущий спрос

Россия по итогам 2024 году обновила рекорд по потреблению молока: показатель вырос в среднем до 250 кг на человека, тогда как в 2023-м он составлял 247 кг, сообщил ТАСС со ссылкой на . По его предварительным данным, производство товарного молока в прошлом году прибавило 2%, до 26,3 млн т. «Основной драйвер увеличения объемов производства молока и молочных продуктов — растущий спрос», — пояснили аналитики банка. Также они отмечают рост спроса на молокосодержащие товары, включая сыры, творог, сливочное масло и другие молокоемкие виды продукции. По итогам 2025 года ожидают дальнейшего увеличения объемов производства молока и молочных продуктов.

В Молочном союзе России согласны с оценкой аналитиков Россельхозбанка. «Потребление молока по итогам прошлого года действительно увеличилось несмотря на то, что и цены на него повышаются. Причем растет потребление не только молока, но и других молочных продуктов. Отчасти такая динамика объясняется ростом доходов населения в виде социальных выплат, компенсаций, субсидий, выплат за участие в СВО. На получаемые средства не каждый может купить квартиру или машину, а вот улучшить ассортимент продуктов питания люди себе позволить могут», — прокомментировал «» заместитель директора Союза по экономике Александр Рыбин.

Однако, обращает внимание он, среднедушевой показатель все еще ниже научно обоснованной минимальной рациональной нормы Минздрава, которая составляет 322 кг молочных продуктов на человека в год. А это значит, что еще есть и резервы, и ресурсы для роста. Рыбин добавляет, что мощности российских молочных предприятий смогут обеспечить внутренний спрос в случае его увеличения, однако переработчики упираются в определенную ограниченность сырьевой базы.

По данным Молочного союза, уровень самообеспеченности по сырью в нашей стране составляет 85,7%, хотя в Доктрине продовольственной безопасности указан минимальный показатель в 90%. «Ми видим, что производство сырого молока, то есть, сырьевая база, тоже растет, но не так быстро, как спрос. Собственно, поэтому и цены на молочные продукты увеличиваются, достаточно вспомнить, как в конце прошлого года обсуждалась стоимость сливочного масла», — подчеркивает Рыбин.

Первоочередная задача для увеличения потребления — продолжать наращивать производство сырого молока, чтобы обеспечить переработчиков сырьем, считает он. Для этого нужно, чтобы не сокращалось дойное стадо, которое уменьшается из года в год. Сейчас нехватка сырья и готовой продукции компенсируется поставками из дружественных стран, в основном из Беларуси, добавляет Рыбин.

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