«ЭкоНива» втрое увеличила экспорт молочной продукции

В 2024 году «ЭкоНива» начала поставлять молочную продукцию на новые рынки — в Таджикистан и Туркменистан Pixabay

«ЭкоНива», крупнейший молочный холдинг России, по состоянию на середину декабря экспортировала более 8 тыс. т готовой молочной продукции — в три раза больше, чем за весь 2023 год (2,6 тыс. т), сообщили «Агроинвестору» в компании. Значительный рост обусловлен укреплением бренда «ЭкоНива» в странах ближнего зарубежья, а также запуском регулярных железнодорожных поставок в Китай, комментирует представитель компании.



В 2024 году «ЭкоНива» начала поставлять молочную продукцию на новые рынки — в Таджикистан и Туркменистан. Общее количество стран, где можно приобрести готовую молочную продукцию группы достигло десяти, рассказывает представитель компании. Основные объемы приходятся на Казахстан, затем следуют Китай и Узбекистан. В ассортимент поставок теперь входят не только ультрапастеризованное молоко и сливки, но и сыры. В части ближайших стран теперь представлена и продукция категории «Фреш» с более коротким сроком годности — это йогуртно-десертная группа, сметана, творог.



Кроме поставок за рубеж молочной продукции «ЭкоНива» продолжает развивать экспорт нишевых товарных культур: красной и зеленой чечевицы. На середину декабря было отгружено около 15 тыс. т урожая 2024 года с переходящим остатком к экспорту на 2025 год примерно 4 тыс. т. «Ожидается, что общий объем экспорта чечевицы в сезоне-2024/25 составит 18 тыс. т, это на 1 тыс. т больше, чем годом ранее», — оценивает представитель группы.



При этом компания отмечает значительное увеличение отгрузок зеленой чечевицы, наряду с красной. Зеленая чечевица дороже, к ней предъявляются более высокие требования по качеству и условиям хранения. Если в сезоне 2023/24 группа экспортировала порядка 1,6 тыс. т зеленой чечевицы, то на конец 2024 года результат уже составил около 7,3 тыс. т. Продукцию растениеводства «ЭкоНива» поставляет в Турцию, ОАЭ, Пакистан, Индию. В Турцию и в ОАЭ практически в равных долях — немногим более 7,2 тыс. т и 7,3 тыс. т соответственно. В другие страны на данный момент отгружаются небольшие объемы, уточняет представитель компании.



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