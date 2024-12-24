«ЭкоНива» перевела бизнес в российскую юрисдикцию

«ЭкоНива» - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока «ЭкоНива»

ГК «ЭкоНива», крупнейший молочный холдинг России, сообщил о переходе операционного бизнеса и всех своих активов, расположенных исключительно на территории страны, под контроль компании, находящейся в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, как и планировалось, продала все свои доли в российских операционных подразделениях российской компании-покупателю ООО «ЭкоНива». Основными владельцами ООО «ЭкоНива» стали акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом «ЭкоНивы» Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ, говорится в сообщении компании.



ООО «ЭкоНива» зарегистрировано в ноябре этого года в Воронежской области, уставной капитал составляет 100 тыс. руб., следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями, гендиректор — Штефан Дюрр. Учредителем компании является ООО «ЭкоНива - Молочные реки», 99,99% которого принадлежит ГК «ЭкоНива». 69,46% последней владеет Дюрр, остальные акции принадлежат руководителям структур агрохолдинга.



Консолидация операционных подразделений и холдинговой компании стала необходима в связи с глобальной геополитической нестабильностью. Это значительно затруднило деятельность группы в формате российско-германской структуры, сделав ее фактически невозможной, отмечается в сообщении «ЭкоНивы». Состоявшаяся продажа обеспечивает продолжение операционной деятельности и дальнейшее существование группы. Кроме того, благодаря сделке теперь в полной мере может быть реализована реструктуризация двух выпусков корпоративных облигаций немецкой компании, согласованная их держателями в июне. Бумаги будут выкуплены специально созданной компанией (SPV) по 300 евро за облигацию. Ожидается, что сделка по продаже облигаций будет закрыта в течение нескольких недель.



«ЭкоНива» начала консолидацию бизнеса в российской юрисдикции в апреле, писал «Агроинвестор». «Нам сложно далось данное решение, однако мы считаем, что с учетом общей ситуации предлагаемая продажа облигаций — это хорошая возможность для держателей, — говорил тогда Штефан Дюрр. — На наш взгляд, планируемая реструктуризация и перевод активов группы под контроль новой структуры в российской юрисдикции являются правильными шагами. <…> В условиях глобальной геополитической нестабильности мы считаем, что продажа облигаций Ekosem Agrar AG является привлекательным предложением для инвесторов, позволяющим вернуть хотя бы часть их первоначальных вложений».



Группа компаний «ЭкоНива» - вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Активы компании находятся в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 42 животноводческих комплекса, включая строящиеся. Общее поголовье КРС составляет порядка 250 тыс., из которых 115,4 тыс. — фуражные коровы. Ежедневно сельхозпредприятия производят около 3,7 тыс. т молока.



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