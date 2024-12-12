В Санкт-Петербурге начала работу лаборатория генетических и репродуктивных биотехнологий

Елена Долбунова

В Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины начала работу лаборатория генетических и репродуктивных биотехнологий. Сегодня в России существует всего пять лабораторий, которые занимаются созданием эмбрионов крупного рогатого скота, и все они проводят единичные экспериментальные работы. Лаборатория СПбГУВМ станет первой и пока единственной в стране, способной осуществлять создание эмбрионов в промышленных масштабах.



Ректор СПбГУВМ Кирилл Племяшов рассказал, что лаборатория работает со всеми регионами, и основная ее задача — вывести Россию с зависимости по генетике молочного скота. «Ленинградская область — один из немногих регионов, где не было завоза скота из-за рубежа», — подчеркнул он. Этот регион является лидером по качеству надоя молока, благодаря работе местных ученых и бизнеса с собственной генетикой.



Традиционные методы оценки племенной ценности быков, основанные на анализе продуктивности их дочерей, требуют 10-15 лет. Благодаря новым генетическим технологиям, используемым лабораторией, этот срок сократится до нескольких месяцев. Более того, появится возможность влиять на молочную продуктивность коров еще до их рождения. Данная технология позволяет получать животных нужного пола с хорошими показателями продуктивности.



Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области — начальник департамента по развитию отраслей сельского хозяйства Сергей Кармазин отметил, что большинство молочных производителей Ленинградской области — племенные заводы, и они показывают достаточно высокую продуктивность: средний показатель по региону — 10 т за лактацию, а в отдельных хозяйствах он достигает 15 т. Он добавил, что открытие новой лаборатории позволит предприятиям региона повысить продуктивность.



Начальник управления ветеринарии по Ленинградской области Леонид Кротов подчеркнул, что в связи с поставленной президентом Владимиром Путиным задачей увеличить производство продукции АПК на 25% к 2030 году, другого пути развития у наших животноводов, кроме работы с генетикой, нет. И сегодня наши молочные предприятия шагнули далеко вперед в плане использования генетических технологий. Если еще недавно очень небольшое количество хозяйств использовали в своей работе сексированное семя, то сегодня таких предприятий все больше.



Масштабироваться научная работа лаборатории будет на молочных предприятиях региона, одно из которых — племзавод «Бугры» с поголовьем около 6 тыс. животных. Его гендиректор Виктор Локтионов рассказал, что на предприятии почти завершены работы по созданию современного селекционно-генетического центра, рассчитанного на единовременное содержание 80 быков. Запуск Центра намечен на 2025 год.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

