Инвестиции Health & Nutrition в 2024 году превысили 7 млрд рублей

В 2024 году компания вывела на рынок 30 новинок молочной продукции Health & Nutrition

Инвестиции компании Health & Nutrition (H&N, ранее — дочернее подразделение группы Danone в России; ведущий российский производитель свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе) в 2024 году превысили 7 млрд руб. Средства были направлены на модернизацию производственного и IT оборудования, расширение производственных мощностей, а также в ряд маркетинговых инициатив, рассказали «Агроинвестору» в компании.



Выручка компании за прошлый год увеличилась на 21,6%, объемы производства — на 20,6%. Темп роста значительно опережает динамику всего рынка молочных продуктов, отмечают в H&N. В стоимостном выражении доля рынка компании в 2024 году, по данным «Нильсен», составила 13,2%.



«2024 год стал важным этапом в развитии нашей компании. Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась отрасль, мы смогли укрепить свои позиции на рынке, продемонстрировали впечатляющий рост, продолжили внедрение инновационных технологий в производство и расширили ассортимент продукции, чтобы удовлетворить растущие потребности наших потребителей, — отметил гендиректор H&N Якуб Закриев. — Мы гордимся тем, что остаемся верны своим ценностям: качеству, ответственности и заботе о наших клиентах. Уверен, что впереди нас ждут новые возможности для роста, которые мы используем для укрепления наших лидерских позиций».



Компания остается одним из крупнейших закупщиков сырого молока в России. Сейчас H&N работает более чем с 300 фермерскими хозяйствами, ежемесячно закупая около 95 тыс. т молока. Объемы закупки молока в прошлом году выросли на 14,3%. Переработку ведут 12 заводов, 90% продукции H&N относится к категории здорового питания. В том числе в 2024 году компания вывела на рынок 30 новинок, в том числе греческий йогурт «Простоквашино», линейки безлактозной «Актибио» и двухслойные десертные творожки «Даниссимо». Все ключевые новинки демонстрируют рост более чем на 20%.



В компании реализовано свыше 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы. Основная доля используемой упаковки (свыше 94%) производится в России, некоторые виды закупаются в Китае и ОАЭ.



Также H&N активно развивает экспорт как одно из приоритетных направлений бизнеса. В частности, компания организовала регулярные поставки в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Монголию. Также начались отгрузки ультрапастеризованного молока «Простоквашино» в Китай, идет работа над тестовыми продажами на рынок Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия).



«Как лидер рынка и компания, которая является одним из основных драйверов отрасли молочных продуктов в России, мы видим развитие H&N в дальнейшем усилении наших позиций благодаря грамотной стратегии управления активами, укреплению продуктового портфеля в соответствии с мировыми трендами и новыми запросами рынка, а также повышению продуктивности и эффективности наших производств и процессов, чтобы всегда предлагать потребителям качественные и доступные продукты, — сказал председатель Совета директоров H&N Руслан Алисултанов. — Все это станет фундаментом компании на долгие годы, и позволит нам активно развиваться, разрабатывать инновации, выходить на новые рынки, и, как отражено в миссии нашей компании — “Каждый день заботиться о счастье и здоровье поколений”».



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