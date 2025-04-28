ФАС проверит производителей молока на предмет сговора

Картельный сговор среди производителей сырого молока маловероятен — этот рынок очень конкурентный flickr.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Мы проверяем рентабельность на рынке молочной продукции. Проанализировали финансово-экономические показатели наиболее крупных производителей. В ряде случаев установили, что повышение отпускных цен производителей на сырое молоко и сливочное масло сопровождалось аномально высоким ростом рентабельности. Считаем это необоснованным. В отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная», — рассказал Шаскольский.



По мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, картельный сговор среди производителей сырого молока маловероятен — этот рынок очень конкурентный. «Даже на уровне отдельных регионов, где есть крупные производители, их доля не дотягивает до нормативов ФАС по определению доминирующего игрока на рынке», — прокомментировал он «Агроинвестору». Более того, продолжает эксперт, любой переработчик может приобрести молоко в другом регионе, если посчитает, что там цена ниже. Также с учетом растущих потребностей в сырье мало кто закупает его только в одном регионе.



В целом, финансовые показатели сельхозпроизводителей за 2024 год, скорее всего, были неплохими из-за повышения цен на сырое молоко, говорит Груздев. Однако в 2022—2023-м темпы удорожания были крайне низкими, а рост 2024 года только отыграл увеличение себестоимости за последние два года. Впрочем, сейчас цена на молоко снижается, и даже если у кого-то из производителей увеличилась рентабельность, в этом году они, скорее всего, могут столкнуться с ее снижением относительно 2024-го. «Также не стоит забывать, что, когда речь идет о себестоимости молока, возникает масса методических вопросов: классическая схема расчета не включает затраты на выращивание молодняка и нетелей. В связи с чем у сельхозпроизводителя молоко может быть очень рентабельным, а мясо — убыточным», — отметил Груздев, добавив, что в связи с этим нюансом ФАС и могла выявить высокую рентабельность, но дело может быть в разных подходах к учету себестоимости.



Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов говорит, что средняя валовая рентабельность производителей молока в 2024 году снизилась до 17% (в 2023-м — 18%), а чистая рентабельность — с 6,3% до 5,8%. «Рост отпускных цен лишь частично компенсировал удорожание кормов и прочих ресурсов. В целом же доходность сектора остается в нормальном коридоре рентабельности и не демонстрирует признаков сверхприбылей», — прокомментировал он «Агроинвестору». Эксперт также добавляет, что доля оборотного капитала в балансе увеличилась с 51,5% в 2023 году до 52,7% в 2024-м: компаниям приходится «замораживать» больше средств. «Рексофт Консалтинг» также наблюдает снижение конверсии EBITDA в чистую прибыль (-2,9 п.п.), что может указывать на рост финансовых расходов, заключил Краснов.



В сентябре 2024 года сообщалось, что ФАС направила письма крупнейшим производителям молочной продукции для проверки ценообразования. Компании должны были предоставить службе сведения о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности молока за январь—август. В ноябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений об их повышении производителями. «С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — сообщала Генпрокуратура. Спустя день «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие скорректировали цены до прежнего уровня «ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», информировало надзорное ведомство.



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