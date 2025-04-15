«ДМС Восток» запустила молочный завод в Калининградской области

Предприятие будет выпускать сухое молоко и сливочное масло Калининград.Ru

Компания «ДМС Восток» запустила крупный молочный завод в Черняховске Калининградской области, сообщил Калининград.Ru. Предприятие занимается производством сухого цельного и обезжиренного молока, а также сливочного масла. Мощность переработки — порядка 100 тыс. т молока, объем выпуска готовой продукции — 13 тыс. т в год. Инвестиции в проект составили около 3,7 млрд руб.



«Понятно, что такие большие объемы переработки не только для внутреннего обеспечения, что мы ставим для себя приоритетом, но это в том числе экспортная составляющая, которой коллеги тоже планируют заниматься», — сказал на открытии завода губернатор региона Алексей Беспрозванных. На экспорт планируется отправлять 40% от общего объема производства, уточняет Milknews.



О планах «ДМС Восток» простроить завод по переработке молока в Калининградской области стало известно в 2021 году. Возведение предприятия началось в августе 2022-го, писал «Агроинвестор». Изначально планировалось начать строительство в апреле, инвестиции тогда оценивались почти в 3 млрд руб. Однако в конце марта 2022-го гендиректор компании Татьяна Обухова говорила, что есть небольшие сдвиги сроков в связи с изменением конъюнктуры рынка, курса рубля и повышением цен на стройматериалы.



В июне прошлого года сообщалось, что завершить строительство комплекса планируется в июле. На тот момент на площадке шли финальные работы, объем инвестиций в проект оценивался в 3,4 млрд руб. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев тогда говорил, что завод «ДМС Восток» будет одним из первых в России полностью новых заводов для производства сухого молока.



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