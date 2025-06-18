«ТиЭйч Милк Индустри» удвоит переработку молока в Калужской области

Первый этап проекта мощностью 500 тонн продукции в день был запущен в мае М. Стулов / Ведомости

Правительство Калужской области и «ТиЭйч Милк Индустри» (вьетнамский концерн TH Group) в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства второго этапа завода по переработке молока в регионе. Первый этап проекта мощностью 500 т продукции в день был запущен в мае, писал «Агроинвестор». Второй этап предполагает увеличение производительности до 1 тыс. т в день, сообщила пресс-служба администрации области. Общий объем инвестиций достигнет 13 млрд руб.



Предприятие будет выпускать питьевое молоко, йогурт, питьевой йогурт, кисломолочные продукты и функциональные молочные продукты. «Завод “ТиЭйч Милк Индустри” по переработке молока в ОЭЗ “Калуга” является передовым производством и будет производить молочные продукты исключительно из натурального коровьего молока с собственных ферм “ТиЭйч” по современным стандартам с наивысшим уровнем биобезопасности и наивысшего качества. Проект является практическим вкладом в обеспечение продовольственной безопасности России», — отметил гендиректор «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» Нгуен Динь Хуен.



Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание, что шаги компании по расширению производства свидетельствуют о выполнении договоренностей, достигнутых в самом начале сотрудничества: с 2017 года компания является резидент Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга». «Новый проект “ТиЭйч” имеет стратегическое значение. Он послужит стимулом для наращивания производства сырого молока в области. Это наш вклад в укрепление продовольственной безопасности страны — задачи, которую поставил президент РФ», — прокомментировал глава региона в своем Телеграм-канале.



По приросту производства молока Калужская область уверенно сохраняет лидирующие позиции в стране, подчеркнул Шапша, пояснив, что для этого регион занимается подготовкой кадров, комплексным развитием сельских территорий, улучшением генетики животных. «Видим большие перспективы для развития молочного животноводства в Калужской области», — добавил он.



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