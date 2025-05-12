TH Group открыла молокозавод в Калужской области

Предприятие войдет в число самых мощных молокоперерабатывающих заводов в стране admoblkaluga.ru

Вьетнамский концерн TH Group открыл на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» высокотехнологичный молокозавод, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Торжественное открытие «ТиЭйч Милк индустри» транслировалось на «Российско-Вьетнамском бизнес-форуме», в работе которого приняли участие генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.



Это третий проект вьетнамской компании в регионе: уже работает молочный комплекс в Ульяновском районе и спроектирован — в Хвастовичском. Завод по переработке молока занимает около 15 га. На первом этапе из сырья с ферм «ТиЭйч» в Московской и Калужской областях он будет производить до 500 т питьевого молока и молочных продуктов в день, на втором этапе объем увеличится до 1 тыс. т. Это позволит предприятию войти в число самых мощных молокоперерабатывающих заводов в стране.



Сегодня особое внимание уделяется наращиванию торгово-экономического сотрудничества и увеличению товарооборота между Россией и Вьетнамом, отметил Чернышенко. По его словам, уже заложен огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях — от инновационных и цифровых технологий, до кооперации в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Россия и Вьетнам не только успешно осуществляют взаимные поставки продовольственных товаров, но уже и локализуют производство, подчеркнул он.



«Это не только успешный инвестиционный проект, но и яркий пример результативного сотрудничества между Россией и Вьетнамом. <…> Для Калужской области это важное событие и я рад, что такой крупный завод и инвестор, как компания TH Group, продолжает развивать здесь свой бизнес», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша (цитата по InfoKaluga), добавив, что, что благодаря проектам вьетнамской компании молочное животноводство в регионе развивается. Шапша также заверил, что власти и дальше будут создавать в регионе комфортные условия для инвесторов. То Лам подчеркнул, что Россия и Вьетнам остаются важными стратегическими партнерами, и необходимо прилагать всевозможные усилия, чтобы развивать сотрудничество.



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