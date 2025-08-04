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«Эфко» вложит 2,6 млрд рублей в производство эмульгаторов

Сейчас эта продукция полностью импортируется

| Агроинвестор |

При выходе на проектную мощность завод планирует выпускать более 8 тысяч тонн продукции в год
При выходе на проектную мощность завод планирует выпускать более 8 тысяч тонн продукции в год

«» начнет производство шести видов высокотехнологичных ингредиентов, востребованных в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и других отраслях. Инвестпроект будет реализован на заводе «Евдаково» в Каменском районе Воронежской области. Объем инвестиций составит 2,6 млрд руб., сообщила компания.

Речь идет о выпуске нескольких разновидностей эмульгаторов, а также среднецепочечных триглицеридах, также известных как МСТ — незаменимых при производстве детского питания и востребованных в спортивном питании. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, в том числе технологическими решениями для производителей мороженого. При выходе на проектную мощность завод планирует выпускать более 8 тыс. т продукции в год. Первую очередь проекта планируется запустить в этом году.

«Цель нового проекта — создание эффективного и экологически безопасного производства эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов для обеспечения независимости российского рынка от импортных поставок, — пояснил гендиректор «» Евгений Ляшенко. — На текущий момент перечисленные пищевые компоненты на 100% импортируются. К 2029 году мы планируем обеспечить отечественной продукцией 70% этого рынка». Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что это интересный проект, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к особо значимым инвестиционным проектам, и ему будут оказаны соответствующие меры поддержки.

«» работает на рынке пищевых ингредиентов более 20 лет, по многим из них компании удалось внести существенный вклад в импортозамещение. Например, в маргаринах и кондитерских жирах этот показатель вырос примерно с 30% до 95%. В портфеле компании сотни SKU масложировой продукции, яичных продуктов, ферментов, кристаллизаторов для улучшения консистенции и потребительских свойств спредов и маргаринов. Также в прошлом году в линейке появился биотехнологический сладкий белок браззеин.

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