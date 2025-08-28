В России могут создать российско-китайские зоны сельскохозяйственного сотрудничества

Реализации программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» позволит увеличить экспорт российской сельхозпродукции ГК «НСЗК»

На Дальнем Востоке в пилотном формате могут быть созданы российско-китайские зоны сельскохозяйственного сотрудничества, в которых будут действовать преференции механизма международных территорий опережающего развития (МТОР). С таким предложением выступил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев в ходе встречи с заместителем министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжаном Чжили. В ней также приняли участие руководители Корпорации развития Дальнего Востока, Главного таможенного управления КНР, посольства КНР в России и ГК «НСЗК».



В перечень этих зон планируется включить реализуемые группой компаний «НСЗК» проекты по созданию производственно-перерабатывающего агрокластера «Нижнеленинское — Тунцзян» в Еврейской автономной области и транспортно-логистического центра с контейнерным и зерновым терминалами в Забайкальске, сообщила пресс-служба группы.



Также в ходе встречи обсуждалось заключение межправительственного соглашения по реализации программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай», которое было поддержано президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Заключение соглашения сейчас прорабатывают Государственный комитет КНР по развитию и реформам совместно с Минэкономразвития РФ в рамках Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.



Заключение межправительственного соглашения позволит увеличить объем экспорта российской сельхозпродукции, а также обеспечить диверсификацию поставок в Китай и укрепить его продовольственную безопасность, прокомментировал гендиректор ГК «НСЗК» Александр Мертен. Сейчас Россия, являясь общепризнанным мировым лидером по объему производства зерновых, не входит даже в тройку основных поставщиков продукции АПК в КНР в силу удаленности земель и портовой инфраструктуры, подчеркнул он. «НСЗК решает эту задачу комплексно: вводя в оборот дальневосточные земли (в том числе залежные) и создавая необходимую инфраструктуру. Это, в конечном счете, позволит существенно увеличить объем российского агроэкспорта, а также закрепить позиции нашей страны как надежного партнера Китая в сфере поставок сельскохозяйственной продукции, что отвечает поставленным главой государства задачам», — подчеркнул Мертен.



В ходе реализации программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» ее системный оператор — ГК «НСЗК» — уже построила на Дальнем Востоке специализированный Забайкальский зерновой терминал мощностью 8 млн т зерна в год. Инвестиции в проект превысили 15 млрд руб. «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» — это ключевой проект кооперации России и Китая в области инвестиционного сотрудничества и продовольственной безопасности, отметил Чжан Чжили. Забайкальский зерновой терминал предоставляет не только услуги по перевалке зерна, он решает техническую проблему разноколейности российских и китайских железных дорог. Также руководство НСЗК рассматривает возможность организации производства продукции высоких переделов на территории терминала. Кроме того, в Забайкальске группа планирует построить транспортно-логистический центр, в состав которого войдет контейнерный терминал.



