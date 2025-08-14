Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в 2,5 раза

разделы

В январе-июне Россия экспортировала 7,5 тыс. т пшеничной клейковины (глютена), что в 2,5 раза больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». Крупнейшим импортером в 2025-м стала Турция — рост в 2,3 раза до 3,5 тыс. т. На втором месте находится Саудовская Аравия, начавшая закупки глютена в сентябре 2024 года. За январь-июнь в королевство было экспортировано более 1 тыс. т глютена. Также в топ-3 импортеров входит Индия с объемом 825 т — в 12 раз больше, чем в первом полугодии 2024-го. Кроме того, в числе покупателей отечественной клейковины в этом году Израиль, Бразилия, Казахстан, Республика Корея, ЮАР, Вьетнам, Чили и ряд других стран.

«Несмотря на рост популярности безглютеновой диеты, развитие пищевых производств и индустрии кормов для животных обеспечивает стабильный спрос на пшеничный белок», — приводятся в сообщении слова руководителя  «Агроэкспорт» Ильи Ильюшина. В 2024 году мировой импорт пшеничной клейковины превысил 1,1 млн т ($1,7 млрд). «Россия уже является лидером в экспорте пшеницы и имеет все возможности развивать производство и поставки за рубеж не только зерна, но и продукции его глубокой переработки», — считает Илюшин (цитата по сайту «Агроэкспорта».

Традиционными рынками сбыта остаются корма для непродуктивных животных и хлебопекарное производство, но также в России растет использование глютена для производства кормов для рыб, отмечает президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «» Олег Радин. По его словам, начиная с 2020 года объемы производства пшеничного глютена в России увеличились с 75 тыс. т до 90 тыс. т за счет выхода на полную мощность ряда перерабатывающих предприятий. В перспективе следующих пяти лет объемы выпуска могут дополнительно увеличиться с учетом новых заявленных проектов, считает Радин. 

Раньше Россия традиционно экспортировала пшеничный глютен в страны ЕС и Северной Америки, но сейчас растет доля Турции, стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. «» Радин рассказал, что 1,5-2 года назад Россия столкнулась с падением объемов экспорта глютена из-за снижения спроса со стороны европейских импортеров, в то время как на рынок Азии российские производители полноценно не вышли — ниша была занята Китаем. Однако один из крупнейших переработчиков в КНР столкнулся с технологическими сложностями, что и открыло окно возможностей для России. «Китайские компании перерабатывают и производят достаточно большие объемы. Если у них один завод вышел из строя, то для нас это целая отрасль с возможностью экспорта», — прокомментировал Радин «». 

Более того, также восстановился спрос на российский глютен со стороны европейских импортеров, поэтому перспективы для отечественных переработчиков Радин оценивает как неплохие. Так, продолжает он, ранее российские производители накопили значительные запасы глютена, но сейчас их практически не осталось — все законтрактованы на год вперед. Однако, обращает внимание Радин, на объемы производства и экспорта также влияет содержание самой клейковины в пшенице, и этот показатель от года к году разный — 8-10%. «Сейчас коллеги говорят о том, что ее содержание в пшенице снижено из-за погодных условий. В результате объемы переработки сохраняются, но фактически глютена производится меньше», — заключил эксперт.

