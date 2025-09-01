Россия нарастила поставки продукции птицеводства в Китай на 15%

Российская продукция органично вписывается в модель потребления китайского рынка и при этом не создает давления на полки на внутреннем рынке Ю. Эйвазова / Ведомости

В первом полугодии Россия поставила в Китай более 80 тыс. т мяса птицы — на 15% больше, чем годом ранее, сообщил в своем Телеграм-канале Национальный союз птицеводов (НСП). По предварительным данным, за семь месяцев экспорт увеличился примерно на 16%. Общий вывоз мяса птицы в страны дальнего зарубежья за этот же период, оценочно, вырос на 28%, и почти половина этого объема пришлась на Китай. «Таким образом, восточный вектор экспорта остается главным рынком для российского птицеводства и во многом определяет позитивную динамику всей отрасли», — отмечает союз.



Главными товарами в российском экспорте в КНР остаются куриные лапы (около 76% от общего объема отгрузок продукции из курицы в Китай), крылья (13%) и части с костями (10%). По данным таможни КНР, в целом в страну ввозятся в основном замороженные лапки (43,8%), крылышки (33,2%) и части с костями (11,3%). «Российская продукция органично вписывается в модель потребления китайского рынка и при этом не создает давления на полки в России, — подчеркивает НСП. — То, что у нас идет в категорию малопопулярного, в Китае становится востребованным деликатесом».



Доля российских поставок в импорте КНР увеличилась с 14% в прошлом году до 18%, наша страна закрепилась на втором месте среди поставщиков мяса птицы в Китай. Это серьезная динамика, тем более учитывая то, что он вновь открыл рынок для Аргентины и продолжает массово закупать продукцию птицеводства у Бразилии, оценивает союз. Вместе с тем, НСП обращает внимание, что в первом полугодии Китай сократил импорт мяса птицы на 0,8%, при этом увеличил экспорт на 42%, до рекордных 308 тыс. т. «Это значит, что Китай становится все более серьезным конкурентом на мировом рынке, и бороться за свое место там будет непросто», — подчеркивает отраслевое объединение.



Между тем, «Интерфакс» со ссылкой на руководителя федерального центра «Агроэкспорт» Илью Ильюшина сообщил, что Россия за семь месяцев этого года экспортировала в Китай продукции АПК почти на $4 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку товаров-лидеров по объему поставок входят мороженая рыба (ее экспортировано более чем на $765 млн), рапсовое масло (свыше $740 млн), ракообразные (около $630 млн). Наибольший прирост продемонстрировала кукуруза, поставки которой выросли в 3,2 раза, также заметно увеличился вывоз свинины — в 2,4 раза.



