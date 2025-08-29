Чистая прибыль «Черкизово» упала на 57%

Компания скорректировала свою инвестиционную программу, сфокусировавшись только на высокорентабельных и субсидируемых проектах «Черкизово»

Выручка группы «Черкизово» по итогам первого полугодия увеличилась на 9,8%, до 136,86 млрд руб., чистая прибыль упала на 57%, до 6,9 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. EBITDA уменьшилась на 10,8%, до 19,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась с 17,8% до 14,4%. Капитальные затраты составили 10,6 млрд руб. — на 37,1% меньше, чем годом ранее, поскольку компания сократила инвестиции из-за высокой стоимости заемного капитала и ограниченного доступа к льготному финансированию.



Рост выручки связан с увеличением производства и продаж на 4,5% и 5%, а также повышением цен на 5,2%. Производство и продажи выросли благодаря недавнему приобретению птицеводческого актива в Тюменской области, расширению производства мяса птицы в Алтайском крае и возобновлению работы бройлерных площадок в Челябинской области после реконструкции. Без учета приобретения в Тюменской области объемы продаж прибавили 1%.



Хотя стоимость курицы в январе-июне снизилась на 5,1% в годовом исчислении, это было частично компенсировано повышением цен на свинину и индейку на 11,9% и 6,3% соответственно, поясняет компания. При этом себестоимость реализованной продукции увеличилась на 14,5%, опередив темпы роста выручки, что привело к снижению валовой рентабельности с 31,2% до 27,5%.



Рост расходов был обусловлен в основном удорожанием зерновых более чем на 60%. Также увеличились расходы на логистику и коммерческую деятельность, что привело к падению операционной прибыли на 19,1%, до 17,4 млрд руб. «Несмотря на высокий рост издержек, мы видим перспективы увеличения рентабельности во второй половине года благодаря ожидаемой стабилизации баланса спроса и предложения на рынке куриного мяса», — отмечает «Черкизово».



«Чтобы поддержать достаточный уровень ликвидности, компания скорректировала свою инвестиционную программу, сфокусировавшись только на высокорентабельных и субсидируемых проектах, — говорится в сообщении агрохолдинга. — Компания продолжит развивать каналы фудсервис и экспорт, увеличивать объемы продаж брендированной продукции в ритейле, оптимизировать затраты и улучшать производственную эффективность, в том числе за счет повышения уровня автоматизации предприятий».



В первом полугодии в сегменте Фудсервис продажи увеличилась на 21% в денежном и на 18,4% в натуральном выражении за счет расширения бизнеса как в оптовом канале и в несетевых заведениях HoReCa, так и в крупных сетях быстрого питания. Экспортные продажи «Черкизово» выросли на 27% в денежном и на 33% в натуральном выражении благодаря расширению поставок в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.



