ГК «Мелком» впервые в России выпустит утилитарные цифровые права на пшеницу

Компания рассчитывает привлечь до 510 млн рублей

Каждое утилитарное цифровое право представляет собой право требования 100 кг пшеницы 3-го класса
ГК «Мелком» впервые в России использует для привлечения финансирования механизм выпуска утилитарных цифровых прав (УЦП), обеспеченных поставкой продовольственной пшеницы. Этот шаг открывает новый этап в развитии цифрового товарного рынка в стране и предлагает бизнесу не просто замену классическому кредиту, а стратегический инструмент секьюритизации его товарных потоков и управления оборотным капиталом, альтернативный существующим, сообщила компания.

Максимальный объем привлечения — 510 млн руб., что эквивалентно 34 тыс. т пшеницы — около 12% годовой потребности в ней предприятий группы. Каждое утилитарное цифровое право представляет собой право требования 100 кг пшеницы 3-го класса. Цена УЦП при размещении — 1,5 тыс. руб., она устанавливалась с учетом данных Института конъюнктуры аграрного рынка и корректировалась на дисконт. Базисы и сроки поставки: FCA Тверь/Истра, май-июль 2026 года, срок привлечения средств — девять месяцев.

«Мы видим в этом не разовую инициативу, а начало нового этапа в аграрном финансировании, — отметил первый заместитель гендиректора ГК «Мелком» Михаил Дорофеев. — УЦП позволяют нам привлекать средства под реальный товарный актив — гибко, без избыточной долговой нагрузки, а для инвесторов получить дополнительную прибыль за счет устойчивых трендов на рынке зерна».

Ключевым партнером в выпуске нового финансового инструмента стал Петербургский технический центр. «Совместно с ГК “Мелком” мы проделали комплексную работу для того, чтобы финальный продукт получился инвестиционно-привлекательным, предоставляя клиентам возможность копить и сберегать в реальных товарных активах, — прокомментировал исполнительный директор центра Никита Захаров. — Принципиально важно, что в дальнейшем будет сформирован вторичный рынок цифровых свидетельств на выпущенные УЦП, что сделает данный инструмент доступным широкому кругу участников биржевого фондового рынка. При этом сам инструмент сохраняет связь с физическим рынком и предполагает возможность получения базового актива при исполнении».

