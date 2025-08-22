Минсельхоз продолжит поддерживать селекцию и семеноводство

За последние годы государство стало уделять особое внимание вопросам обеспечения технологического суверенитета в области селекции, генетики, семеноводства Pixabay

Минсельхоз планирует поддерживать все направления, связанные с развитием селекции и семеноводства, деньги на это есть, заверила глава ведомства Оксана Лут в ходе пленарного заседания Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025». По итогам прошлого года наша страна достигла уровня самообеспеченности по семенам в 67,6%. Показатель Доктрины продовольственной безопасности — не менее 75%, напомнила министр.



За последние несколько лет государство стало уделять особое внимание вопросам обеспечения технологического суверенитета в области селекции, генетики, семеноводства, благодаря чему произошли действительно серьезные изменения. «Мы уже сегодня обеспечиваем себя более чем наполовину российскими семенами по таким культурам, как подсолнечник, кукуруза, показываем хорошую динамику по производству российских семян других культур», — подчеркнул управляющий партнер селекционно-генетической компании Ruseed Марк Гехт.



Оксана Лут напомнила, что до 2022 года, хотя отечественная селекция и генетика развивались, но ей было уделено мало внимания. «У нас был открытый рынок, и это нормально, когда ты живешь в глобальной мировой кооперации. Зачем придумывать что-то, когда уже кто-то это придумал, и нужно просто кооперироваться», — отметила она. Однако сейчас ситуация изменилось, Россия вышла из международной кооперации, что и стало серьезным стимулом для развития российской селекции.



Первое, что необходимо было сделать для стимулирования российской селекции и генетики — это сформировать рынок, чтобы его участники поняли, что их продукция будет востребована. Для этого было введено квотирование поставок зарубежных семян. «При этом мы не закрывали рынок целиком, — акцентировала министр. — Мы посмотрели по балансу и закрыли его только на часть, достаточную для того, чтобы те, кто, работает на внутреннем рынке, поняли, что у них будет спрос».



В этом году в части мер поддержки селекции и семеноводства Минсельхоз, несмотря на высокую ключевую ставку, сохранил приоритет получения льготных кредитов для научных разработок и селекционно-семеноводческих центров. Со следующего года заработает механизм субсидирования элитного семеноводства только для отечественной селекции, пообещала Лут. Кроме того, с 2023 года действует механизм частичного возмещения капитальных затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров, и этот инструмент господдержки агроведомство планирует сохранить. Кроме того, министерство провело аудит материально-технической базы научных учреждений и вузов и планирует выделить средства на ее поддержание. «К 2030 году мы будем очень хорошо обеспечены всем необходимым оборудованием», — уверена Лут. Также в последние годы был упрощен механизм регистрации в Госсорткомиссии гибридов отечественной селекции. За последние два года в ней появилось 50 российских сортов и гибридов, добавила она.



По словам Лут, для того чтобы производить качественные и эффективные семена, необходимо учитывать множество факторов. Первый — требования сельхозпроизводителей, которые хотят получать прибыль. Кроме того, нужно обращать внимание на изменения климата. «Он меняется. Мы видим сильную засуху в Краснодарской крае и Ростовской области два года подряд — никогда раньше такого не было», — отметила министр. А значит, необходимо перестроиться, создавать посевной материал, который даже в таких условиях будет приемлем для сельхозпроизводителя, чтобы он мог зарабатывать. Также одна из задач министерства — создание базы для селекции, работа над совершенствованием кадрового потенциала. В России 44 вуза, где обучают специалистов в области селекции и семеноводства, кроме того, развиваются агроклассы, чтобы уже с детства формировалось желание работать в АПК.



