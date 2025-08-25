ФАС хочет обязать поставщиков и ритейл предупреждать о резком росте цен на продукты

Внедрение новой системы усилит нагрузку на бизнес Е. Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в закон о торговле, касающиеся информационно-аналитической системы (ИАС) по сбору и представлению информации о формировании цен от производителя до торговли. Согласно предлагаемым изменениям, производители и поставщики с выручкой от 5 млрд руб. и торговые сети с выручкой от 30 млрд руб. за предшествующий год должны будут предоставлять информацию для работы системы. Кроме того, в этой системе они также будут обязаны информировать о планируемом повышении цен более чем на 30% в течение не более чем 30 дней с обоснованием повышения, сообщает Shopper’s. ФАС подтвердила изданию разработку поправок, но они пока находятся на стадии согласования.



Сейчас информация о ценах собирается в информационно-аналитические панели, которые разрабатывает Федеральная налоговая служба (ФНС), говорится в пояснительной записке. Их цель — стабилизация цен и выработка мер антимонопольного реагирования. Сейчас туда вносятся данные Минсельхоза об отпускных ценах отдельных производителей и данные ФНС о розничных ценах, которые торговые сети предоставляют по запросу. Однако отчитывающиеся компании постоянно меняются, и это ведет к некорректным выводам о динамике цен, отмечают авторы законопроекта. При этом сейчас компании направляют данные добровольно, но ФАС беспокоится, что в случае полноценного запуска дашборда (с мерами антимонопольного реагирования) они могут отказаться предоставлять информацию или станут искажать ее. По мнению авторов поправок, ИАС упростит отчетность всем участникам рынка. Сейчас компаниям приходится предоставлять информацию по запросам множества ведомств, а теперь появится принцип «одного окна», и работа органов власти по сбору отчетности будет синхронизирована.



Глава Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков считает, что, во-первых, отчеты по запросам и в информационные системы — это не свойственная нагрузка для бизнеса, требующая дополнительных ресурсов и персонала. Более того, существует возможность получения этих данных через системы прослеживаемости, маркировки, внедрения искусственного интеллекта. «Но даже и в ситуации, когда у государства будет полная информация по ценообразованию и путям движения товара, будет целый ряд вопросов, на которые не всегда получится найти ответ, — считает Востриков (цитата по «Агроэксперту»). — Готовы ли мы к отходу от рыночных механизмов спроса и предложения и, как результат, складывающейся цены продукта на полке? Что взамен и какие стимулы будут у предпринимателей? Кто и зачем будет устанавливать “нормальную” долю рентабельности и прибыльности бизнеса?». Кроме того, нет ясности, будет ли включаться в доходность разработка новых технологий, модернизация и расширение производства, и будет ли разрешенная бизнесу доходность выше уровня депозитов.



В конце апреля ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания, а также торговых сетей и потребителей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить регулирование цен и предельно внимательно оценивать влияние таких мер. Все участники продовольственной цепочки «от поля до прилавка» считают такой подход не только неконструктивным, но и объективно вредным в сложившейся социально-экономической и политической ситуации. Дальнейшее расширение регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости может привести «к нарушению баланса спроса и предложения, стагнации развития сельского хозяйства и пищевой промышленности», предупреждали отраслевые объединения. В июне в Минпромторге сообщили, что не видят предпосылок для введения регулирования цен на определенные товары: действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации.



